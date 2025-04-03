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За неделю по новому «поперечнику» в Самаре проехало более 100 тысяч автомобилей

3 апреля 2025 17:28
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Снизив нагрузку с соседних участков дорог.

Интеллектуальной транспортной системой Самарской области зафиксировано перераспределение транспортных потоков с наиболее загруженных «поперечников» по улицам Советской Армии и Ново-Вокзальной на открытый 27 марта участок автодороги по улице XXII Партсъезда.

За неделю после открытия по новому «поперечнику» проехало более 100 тысяч автомобилей, тем самым снизив нагрузку с соседних участков дорог.

Специалисты ожидают, что в течение месяца эксплуатации участка интенсивность движения по нему будет расти. За этот период самарские водители адаптируются к новой схеме дорожного движения и включат «поперечник» в свой привычный маршрут.

Создание Интеллектуальной транспортной системы в Самарской области началось в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Возможности системы позволяют использовать инновационные разработки для моделирования транспортных систем, регулирования транспортных потоков, а также повысить уровень взаимодействия участников дорожного движения.

В настоящее время светофорные объекты в Самаре, Тольятти и на дорогах регионального значения оборудованы дорожными контролерами, позволяющими гибко регулировать работу перекрестка, и детекторами, передающими данные об интенсивности автомобильного движения, средней скорости и уровне загрузки дорог. 

Развитие системы будет продолжено в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Так, в 2025 году запланирована установка 159 детекторов транспорта на модернизированных светофорных объектах и внедрение интеграционной платформы для объединения данных всех подсистем.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

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