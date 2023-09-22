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В Волжском районе начат ремонт автомобильной дороги, ведущей к военному городку

22 сентября 2023 14:22
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Дорога соединяет федеральную трассу М-5 «Урал» с поселком Рощинский.

В Волжском районе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» начат ремонт автомобильной дороги регионального значения «Самара-Оренбург» - Рощинский.

Дорога соединяет федеральную трассу М-5 «Урал» с поселком Рощинский - военным городком с общей численностью населения более 10 тысяч человек. Дорога является основным маршрутом маятниковой миграции населения в направлении Рощинский – Самара.

На территории поселка в настоящее время размещаются два мотострелковых соединения Центрального военного округа. Кроме того, Рощинский является ключевым пунктом подготовки военнослужащих, в том числе прибывших из других регионов России, для  направления в зону Специальной военной операции. На территории поселка также располагается военный госпиталь, в котором проходят лечение военнослужащие.

К концу дорожного сезона автомобильную дорогу отремонтируют на всем протяжении, то есть на участке 5,7 км.  Проектом ремонта помимо устройства нового дорожного полотна с использованием щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси марки ЩМА-16. Также будут проведены работы по устройству новых обочин, замене дорожных знаков, оснащению трех пешеходных переходов автономными пешеходными комплексами «Зебра» с мигающими светофорами, нанесению горизонтальной дорожной разметки термопластиком.

По согласованию с ГИБДД с начала и до завершения работ на объекте движение по автомобильной дороге закрыто. Въезд в Рощинский осуществляется по альтернативной автомобильной дороге, являющейся въездом в поселок со стороны М-5 «Урал».

В настоящее время подрядная организация выполнила работы по фрезерованию старого дорожного покрытия, ведется укрепление основания дороги. Полностью завершить ремонт согласно государственному контракту подрядная организация должна до 1 ноября 2023 года. 

Автомобильную дорогу включили в план ремонта дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в июне текущего года благородя выделению дополнительных средств федерального бюджета в размере 1,5 млрд рублей на опережающий ремонт объектов нацпроекта. Таким образом, работы на 8-ми участках автомобильных дорог в Самарской области 66,5 км начались на год раньше.

Всего в 2023 году в рамках нацпроекта будет отремонтировано 106 участков автомобильных дорог областного и местного значения (в Самаре и Тольятти) общей протяженностью 367,6 км. В настоящее время работы по ремонту дорожных объектов выполнены на 80%.

 

Фото:   ru.freepik.com

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