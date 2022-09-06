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В текущем году в Самаре дорожные ремонтные работы по нацпроекту "БКД" полностью завершены

6 сентября 2022 19:39
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На улице Алма-Атинской и других объектах идет процедура приемки.

В текущем году в Самаре дорожные ремонтные работы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" полностью завершены. Совокупная протяженность участков, обновленных по всей ширине проезжей части, составляет около 57,5 км. В работу были взяты дополнительные объекты, сверх плана. С их учетом согласно муниципальным контрактам подрядчики отремонтировали 39 объектов, и сейчас идет стадия приемки.

Недавно окончен ремонт на улице Алма-Атинской, по которой проходит большой транспортный поток, включая грузовые машины, общественный и легковой транспорт. Работы велись на участке от Московского шоссе до улицы Стара-Загора. 

Ремонт Алма-Атинской изначально был запланирован на следующий год. Однако, с учетом диагностики состояния дорожного полотна и большого количества обращений от жителей города профильным департаментом были изысканы средства, которые позволили выполнить ремонт раньше задуманного.

Основные нарекания касались разрушения покрытия проезжей части, образования трещин и колейности.

Ранее, до старта работ методом больших «карт», на улице Алма-Атинской выполнялся поддерживающий аварийно-ямочный ремонт в многочисленных локациях. А сейчас автодорога основательно преобразилась на протяжении 1,5 км. Уложили порядка 15 тысяч кв. м нового высокопрочного дорожного полотна.

Специалисты профильного ведомства выехали на объект, чтобы проверить геометрические параметры отремонтированной дороги. Они должны соответствовать нормативным документам и условиям муниципального контракта. Также с помощью специальной рейки оценили ровность нового покрытия.

В настоящее время в Самаре уже идет формирование перечня объектов ремонта по дорожному нацпроекту в 2023 году. Возможность работ на оставшемся участке Алма-Атинской также прорабатывается.

 

Фото:   администрация Самары

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