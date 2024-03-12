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В связи с работами на проезжей части по Заводскому шоссе временно ограничено движение транспорта

12 марта 2024 22:50
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Срочные меры понадобились из-за образования провала асфальтового покрытия проезжей части.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с необходимостью проведения неотложных аварийно-восстановительных работ на Заводском шоссе временно ограничено движение транспорта в районе дома № 15 (по направлению к Бельскому переулку и улице Ближней). Соответствующие технические средства организации дорожного движения размещены.

Срочные меры понадобились из-за образования провала асфальтового покрытия проезжей части – сегодня в рамках контроля за организацией дорожного движения на вышеуказанной локации был выявлен значительный дефект дороги.

Объект находится в промышленной части города. И в существующих условиях – с учетом интенсивности движения транспорта, включая грузовой, а также в связи с возможной утечкой из инженерных коммуникаций под дорогой – принято оперативное решение о перекрытии дороги и привлечении к работам всех профильных служб города для предотвращения рисков дальнейшего увеличения размеров провала и возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Представители руководства профильных департаментов находятся на месте образования провала. После всесторонней оценки ситуации будет принято окончательное решение о зоне временного перекрытия. Отметим, что локация расположена в границах улиц XXII Партсъезда и Авроры. Но пока ограничительные меры приняты только в районе Заводского шоссе,15. Сквозного проезда нет.

Специалисты нацелены на проведение ремонта в кратчайший срок.

Контроль обеспечат до полного исполнения задач.

Движение по участку Заводского шоссе откроется по мере завершения всех работ, о чем будет сообщено дополнительно.

По информации городского Департамента транспорта, в зоне проведения аварийно-восстановительных работ маршрутов движения общественного транспорта нет.

Просим автомобилистов с пониманием отнестись к необходимости ремонта и заранее выбирать альтернативные пути объезда, сообщает пресс-служба администрации Самары.

 

 

 

Теги: Самара

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