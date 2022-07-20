В связи с модернизацией теплотрассы будет ограничено движение транспорта по улице Революционной

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы по улице Маломосковской на территории городского округа Самара будет временно ограничено движение транспорта. Ограничение будет действовать с 22:00 21 июля 2022 года до 05:00 до 05:00 26 июля 2022 года на участке улицы Революционной – от Московского шоссе до улицы Маломосковской.

Подробнее со схемами организации дорожного движения в вышеуказанный период можно ознакомиться в приложениях.

Просим горожан с пониманием относиться к работам, связанным с подготовкой города к следующему отопительному сезону, и обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования, сообщает пресс-служба горадминистрации.