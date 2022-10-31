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В Самарской области ввели в эксплуатацию участок автомобильной дороги «Урал» – Варламово – Сызрань.



В соответствии с проектом, на участке км 0+000 – км 3+400 специалисты обновили дорожное покрытие, отремонтировали водопропускные трубы и обустроили дорогу техническими средствами дорожного движения.



На остановках обустроили заездные карманы и автономное освещение, на пешеходных переходах устроили пандусы и тактильную плитку. Разметку нанесли термопластиком.



Кроме того, в составе автомобильной дороги «Урал» – Варламово – Сызрань, на км 1+751 отремонтировали мост через реку Крымза.



В прошлом году в Сызранском районе в нормативное состояние привели участок автодороги «Урал» – км 0+000 – км 2+950.