В Самарской области талые воды стали причиной подтопления нескольких мостов и частного сектора

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Введено реверсивное движение на трассе Р-229 в районе Самары. На 44 километре федеральной магистрали талыми водами затопило мост через реку Малая Черная. Движение здесь регулирует подрядная организация, сообщает sovainfo.ru со ссылкой на ФКУ "Поволжуправтодор".



В Пестравском районе движение через реку Большой Иргиз полностью закрыто - затопило низководный мост в селе Мосты.

- В результате подъема уровня воды в реке Большой Иргиз произошло подтопление низководного моста в районе н.п. Мосты Пестравского района. Высота уровня воды над дорожным полотном составляет до 60 см. Подтопление произошло в результате сбросов воды по реке Большой Иргиз. В настоящее время на реке наблюдается ледостав, - сообщили в региональном управлении МЧС.

Автомобили пустили в объезд через Тяговое Озеро и Ломовку. Это сказалось и на работе пассажирского транспорта. По информации перевозчика, рейсы автобусов "Тепловка- Ломовка" отменены до спада уровня воды.



Кроме того, из-за обильного снеготаяния произошло подтопление талыми водами 18 приусадебных участков в Русской Борковке Ставропольского района и одного в Новотулке Хворостянского района. Уровень воды здесь составляет от 20 до 40 см. Администрации муниципалитетов уже борются с последствиями.



Фото: МУП "Пестравкаавтотранс"