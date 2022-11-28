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В Самарской области сформировали план работ по дорожному нацпроекту на следующий год

28 ноября 2022 16:36
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В 2023 году планируется привести в нормативное состояние более 218 км (77 объектов) автомобильных дорог.

В Самарской области в 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, планируется привести в нормативное состояние более 218 км (77 объектов) автомобильных дорог. Из них 32 участка протяженностью 163,59 км – региональные дороги, в том числе 14 мостов и путепроводов. В Самаре отремонтируют 42,95 км улиц (39 объектов), в Тольятти – 11,75 км (6 объектов). На эти цели предусмотрено финансирование в размере 9 млрд. 44,4 млн. рублей из федерального и регионального бюджета.

В планах капитально отремонтировать 26,7 км дорог в Исаклинском, Кинель-Черкасском, Красноармейском муниципальных районах и г.о. Новокуйбышевске, и приступить к масштабным работам на 28 км трассы в Кошкинском районе, от региональной дороги 36К-522 до границы с Татарстаном. Также капитально отремонтируют 3 моста из 14, запланированных к обновлению искусственных сооружений.

Завершится реконструкция автодороги «Кинель-Богатое-Борское» на участке км 0+000 - км 7+000 в муниципальном районе Кинельский и г.о. Кинель и улицы Ново-Садовой (2 этап). Напомним, в рамках реконструкции улицы Ново-Садовой (2 этап), в этом году, с опережением сроков по контракту, возвели путепровод - в следующем году предусмотрены работы по обустройству прилегающей территории.

На остальных объектах общей протяженностью 156,5 км, в том числе в Самаре и Тольятти, запланированы ремонтные работы по обновлению покрытия и обустройству дорог.

Таким образом, к концу 2023 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог должен достичь 44,93%, дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации - 81%.

Кроме всего, на средства дорожного нацпроекта в 2023 году приступят к реализации важнейших для развития транспортной сети региона инфраструктурных проектов: строительству магистрали «Центральная» и улицы Авроры на участке от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой.

Задачи развития дорожной сети в регионе ставит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Организация, производство, качество работ на территории нашего региона достигло уровня, которого, наверное, не было никогда. Но это не значит, что нам нужно останавливаться на достигнутом. Работы еще очень много. И по приведению в нормативное состояние дорог, и по внедрению современных технологий, которые позволяют увеличить долгосрочность строящихся, ремонтирующихся дорог. И по развитию сферы стройматериалов, внедрению новых технологий, подготовки кадров. Только такая системная работа будет приводить к успеху и процветанию нашего региона», — убежден глава региона.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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