Я нашел ошибку
Главные новости:
Посетители офисов обслуживания оперативно решили свои текущие вопросы, узнали о новой акции энергетиков и получили подарочные открытки с семенами цветов.
В офисах обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» прошел День клиента
Проект направлен на всех людей, которые сталкиваются с проблемами стомированных.
Школа «Стома Вместе» пройдет в Самаре 29 апреля
Вчера на Мехзаводе посадили 10 саженцев.
Вдоль Московского шоссе в Самаре сажают каштаны
Участок автодороги «Урал» - Исаклы – Шентала с 25,5 км по 47 км ремонтируемый в этом году – один из самых протяженных объектов нового дорожного сезона.
В Самарской области продолжается ремонт автодороги «Урал» - Исаклы – Шентала
Оперативная реакция ЦУР и органов власти позволяет исключить опасность для жизни и здоровья граждан.
На крыше дома твоего: ЦУР помогает восстанавливать кровли МКД
Символический розыгрыш мяча на новом стадионе было доверено провести ветеранам «Крыльев Советов» Валерьяну Панфилову, Равилю Аряпову и Андрею Каряке.
5 лет назад на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоялся первый тестовый матч
В Самарской области проект стартовал в 2020 году и сразу стал популярен среди учеников.
Более 50000 школьников Самарской области станут участниками проекта «Билет в будущее» в 2023 году
По всей стране, в том числе в новых регионах, проживают более 17 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
«Единая Россия» и «Волонтёры Победы» поздравят фронтовиков с наступающим 9 мая
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.56
-0.07
EUR 90.2
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдут Кубок России и Всероссийские соревнования «Юность России» по тхэквондо ГТФ
Дмитрий Азаров встретился с российским писателем Юрием Поляковым
Главная бизнес-площадка губернии: региональный центр «Мой бизнес» отмечает свое двухлетие
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области продолжается ремонт автодороги «Урал» - Исаклы – Шентала

28 апреля 2023 14:45
62
Участок автодороги «Урал» - Исаклы – Шентала с 25,5 км по 47 км ремонтируемый в этом году – один из самых протяженных объектов нового дорожного сезона.

В этом году на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжается ремонт автодороги «Урал» - Исаклы – Шентала на участке с 25,5 км по 47 км в Исаклинском и Шенталинском районах Самарской области.

На участке протяженностью более 21 км строители уложили более 60% выравнивающего слоя дорожной одежды – последнего этапа перед устройством верхнего слоя из горячей асфальтобетонной смеси ЩМА-16.

В составе автомобильной дороги также отремонтируют три моста. На двух их них уже полным ходом идут работы.

На одной половине моста через реку Суруш на 25+973 км выполнены работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части. Ведутся работы по укреплению конусов монолитным бетоном.

На мосту через реку Эриклей на 44+669 км разобрали половину мостового полотна и также приступили к укреплению конусов.

К ремонту третьего моста, через реку Кондурча, на км 46+253 строители планируют приступить в июне текущего года.

Из мер по обеспечению безопасности проектом ремонта предусмотрены: установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерного ограждения, устройство автобусных остановок и тротуаров, нанесение разметки. Срок завершения всех работ по контракту – до 1 октября 2023 года.

Напомним, автодорога «Урал» – Исаклы – Шентала – межмуниципальная дорога с выходом на федеральную трассу М-5 «Урал» и в соседний регион – республику Татарстан. Из Татарстана через село Исаклы движутся пассажирские автобусы в г.о. Самара. Улучшение качества дороги способствует повышению безопасности дорожного движения и скорости перевозок грузов.

Участок автодороги «Урал» - Исаклы – Шентала с 25,5 км по 47 км ремонтируемый в этом году – один из самых протяженных объектов нового дорожного сезона.

С 2019 года благодаря нацпроекту к нормативу привели 31 км трассы, включая въезд в административный центр Шентала. Таким образом, дорога от районного центра до выезда на федеральную трассу М-5 «Урал» до конца 2023 года будет отремонтирована на всей протяженности, а это более 52 километров.

Задачам развития дорожной сети в регионе уделяется особое внимание. По итогам 2022 года Самарская область снова была признана регионом-лидером в реализации дорожного нацпроекта. В 2023 году предстоит решить не менее масштабные задачи.

 «Нас ждет напряженная работа. Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Надеюсь, что новые рекорды будут – все для этого сделаем», – подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Товары для рыбалки, трансформаторы и фитнес-десерты: в Самарской области определили «Экспортеров года»
28 апреля 2023  12:30
Товары для рыбалки, трансформаторы и фитнес-десерты: в Самарской области определили «Экспортеров года»
135
Режим работы Сбера 1 мая и 6–9 мая
28 апреля 2023  11:17
Режим работы Сбера 1 мая и 6–9 мая
168
В Самарской области установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств
28 апреля 2023  10:47
В Самарской области установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств
260
Продолжается расселение граждан из зоны строительства станции метро «Театральная» в Самар
28 апреля 2023  09:54
Продолжается расселение граждан из зоны строительства станции метро «Театральная» в Самаре
245
Концерты вузов оценивало профессиональное жюри. Лучшие номера были включены в программу гала-концерта Студвесны, который состоялся сегодня в
27 апреля 2023  22:20
Дмитрий Азаров наградил победителей "Самарской студенческой весны"
468
Весь список