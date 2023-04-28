В Самарской области продолжается ремонт автодороги «Урал» - Исаклы – Шентала

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В этом году на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжается ремонт автодороги «Урал» - Исаклы – Шентала на участке с 25,5 км по 47 км в Исаклинском и Шенталинском районах Самарской области.

На участке протяженностью более 21 км строители уложили более 60% выравнивающего слоя дорожной одежды – последнего этапа перед устройством верхнего слоя из горячей асфальтобетонной смеси ЩМА-16.

В составе автомобильной дороги также отремонтируют три моста. На двух их них уже полным ходом идут работы.

На одной половине моста через реку Суруш на 25+973 км выполнены работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части. Ведутся работы по укреплению конусов монолитным бетоном.

На мосту через реку Эриклей на 44+669 км разобрали половину мостового полотна и также приступили к укреплению конусов.

К ремонту третьего моста, через реку Кондурча, на км 46+253 строители планируют приступить в июне текущего года.

Из мер по обеспечению безопасности проектом ремонта предусмотрены: установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерного ограждения, устройство автобусных остановок и тротуаров, нанесение разметки. Срок завершения всех работ по контракту – до 1 октября 2023 года.

Напомним, автодорога «Урал» – Исаклы – Шентала – межмуниципальная дорога с выходом на федеральную трассу М-5 «Урал» и в соседний регион – республику Татарстан. Из Татарстана через село Исаклы движутся пассажирские автобусы в г.о. Самара. Улучшение качества дороги способствует повышению безопасности дорожного движения и скорости перевозок грузов.

Участок автодороги «Урал» - Исаклы – Шентала с 25,5 км по 47 км ремонтируемый в этом году – один из самых протяженных объектов нового дорожного сезона.

С 2019 года благодаря нацпроекту к нормативу привели 31 км трассы, включая въезд в административный центр Шентала. Таким образом, дорога от районного центра до выезда на федеральную трассу М-5 «Урал» до конца 2023 года будет отремонтирована на всей протяженности, а это более 52 километров.

Задачам развития дорожной сети в регионе уделяется особое внимание. По итогам 2022 года Самарская область снова была признана регионом-лидером в реализации дорожного нацпроекта. В 2023 году предстоит решить не менее масштабные задачи.

«Нас ждет напряженная работа. Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Надеюсь, что новые рекорды будут – все для этого сделаем», – подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Фото: департамент информационной политики СО