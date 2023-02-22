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В Самарской области продлили ограничение для движения грузового и рейсового транспорта на федеральных трассах.



Проезд закрыт на участке трассы М-5 «Урал» (км 889 – км 1197) и на всем протяжении автодорог Р-229 Самара-Волгоград, Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск (подъезд к Самаре), А-300 Самара - Большая Черниговка -граница с Казахстаном и на подъездах от М-5 к Оренбургу и Самаре.



В связи с ухудшением погодных условий движение грузового транспорта и рейсовых автобусов на федеральных дорогах будет ограничено до 06:00 (мск) 23.02.2023, сообщает пресс-служба минтранса СО.