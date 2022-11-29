Я нашел ошибку
Главные новости:
Модернизировали ДК в этом году. Дмитрий Азаров проверил результаты работы подрядчиков.
В ДК в Утевке Дмитрию Азарову представили обновленный проект культурно-выставочного центра, посвященного иконописцу Григорию Журавлеву
Ученики и педагоги обустроили там современный музей, где бережно хранится память о подвигах сельчан. 
Дмитрий Азаров оценил обновленную школу в Самовольно-Ивановке, пообщался с педагогами и учениками 
За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Заслуженному работнику культуры СО Татьяне Петровой присвоено звание заслуженного работника культуры РФ
В фильмографии актрисы есть роль в сериале «Лига обманутых женщин».
В Москве была найдена мертвой 37-летняя актриса Театра Луны Наталия Стешенко
Сейчас в отдельных регионах Центральной России и Поволжья продолжается уборка кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы.
В России собрали 155,5 миллиона тонн зерна с 97 процентов посевных площадей
По ней ежегодно устремляются тысячи туристов к древним историческим достопримечательностям нашего края и живописным Волжским местам.
В Самарской области по нацпроекту продолжится ремонт дороги к селу Екатериновка
Основными темами стали итоги национального проекта «Культура», программы «Пушкинская карта», федерального проекта «Придумано в России».
Врио минкультуры СО Ирина Калягина приняла участие в работе координационного совета Минкультуры РФ
Он подчеркнул, что вызовы и угрозы, с которыми страна сталкивается сейчас, не могут служить оправданием для поверхностных разбирательств или обвинительного подхода в судебных и следственных действиях.
Путин на Х Всероссийском съезде судей: права и свободы наших граждан незыблемы
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.75
0.27
EUR 63.3
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре специалисты со всей России обсудят модельную перезагрузку современных библиотек
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
В Самаре полицейские провели для подростков познавательные и увлекательные мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области по нацпроекту продолжится ремонт дороги к селу Екатериновка

29 ноября 2022 17:26
153
По ней ежегодно устремляются тысячи туристов к древним историческим достопримечательностям нашего края и живописным Волжским местам.

В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет продолжен ремонт дороги до села Екатериновка в Приволжском муниципальном районе. Трасса Приволжье – Екатериновка ведет к одному из старейших поселений в Самарской области - селу Екатериновка. По ней ежегодно устремляются тысячи туристов к древним историческим достопримечательностям нашего края и живописным Волжским местам.

 Контрактом предусмотрено на участке км 10+000 - км 22+730 автомобильной дороги межмуниципального значения Приволжье – Екатериновка уширение проезжей части, укрепление обочин, устройство асфальтобетонного покрытия, ремонт пересечений и примыканий.

 Для безопасности дорожного движения дорогу обустроят сигнальными столбиками, барьерным и пешеходным ограждениями, обустроят заездные карманы, установят автобусные павильоны, дорожные знаки, автономную систему освещения на солнечных батареях, разметку нанесут термопластиком.

Все работы планируется завершить до 1 октября 2023 года.

В 2020 году на средства дорожного нацпроекта уже провели капитальный ремонт дороги от выезда и до границы сельского поселения Приволжье. В ходе работ на участке км 1+500 – км 10+000 полностью заменили конструкцию дорожной одежды. Уложили около 60 тыс. кв. м дорожного покрытия протяженностью 8,5 км, обустроили тротуары, три автобусные остановки. Изменили организацию дорожного движения: демонтировали 111 дорожных знаков, после ремонта установили 92 новых, но дополнили другими техническими средствами. Обустроили дорожное ограждение, установили сигнальные столбики, 15 опор наружного освещения. Нанесли почти 27 тыс. п.м. дорожной разметки термопластиком.

Реализация планов по улучшению транспортной инфраструктуры, работа на объектах местного значения, улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили — задачи, стоящие на личном контроле главы региона Дмитрия Азарова.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Самарская губернская дума во втором чтении приняла бюджет региона на следующий год.
29 ноября 2022  15:22
Дмитрий Азаров поблагодарил региональный кабмин и областной парламент за работу по формированию бюджета
236
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
29 ноября 2022  11:59
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
311
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
28 ноября 2022  13:39
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
359
в Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
28 ноября 2022  11:31
В Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
392
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков
28 ноября 2022  10:24
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков
397
Весь список