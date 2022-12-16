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Автодорога «Урал» – Исаклы – Шентала – межмуниципальная дорога с выходом на федеральную трассу М-5 «Урал» и в соседний регион – республику Татарстан.
В Самарской области по нацпроекту продолжится ремонт автодороги «Урал» - Исаклы – Шентала
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В Самарской области по нацпроекту продолжится ремонт автодороги «Урал» - Исаклы – Шентала

16 декабря 2022 17:59
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Автодорога «Урал» – Исаклы – Шентала – межмуниципальная дорога с выходом на федеральную трассу М-5 «Урал» и в соседний регион – республику Татарстан.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области в 2023 году продолжится ремонт дороги «Урал» - Исаклы – Шентала на участке с 25,5 км по 47 км, проходящего по территории муниципальных районов Исаклинский и Шенталинский.

На участке дороги протяженностью более 21 км запланированы работы по ремонту дорожной одежды, водопропускных труб, укреплению обочин и откосов земляного полотна.
Проектом ремонта предусмотрены установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерного ограждения, устройство автобусных остановок и тротуаров, нанесение разметки. Срок завершения работ по контракту - до 1 октября 2023 года.

Напомним, автодорога «Урал» – Исаклы – Шентала – межмуниципальная дорога с выходом на федеральную трассу М-5 «Урал» и в соседний регион – республику Татарстан. Из Татарстана через село Исаклы движутся пассажирские автобусы в г.о. Самара. Улучшение качества дороги способствует повышению безопасности дорожного движения и скорости перевозок грузов.

В прошлом году благодаря нацпроекту капитально отремонтировали участок дороги км 47+000 - км 52+450, въезд – выезд в Шенталу.

В 2020 году отремонтировали участок трассы протяженностью 12,6 км, с км 0+000 по км 12+600: заменили верхний слой дорожной одежды, нанесли разметку, установили новые знаки и барьерное ограждение.

В 2019 году также по нацпроекту выполнили ремонтные работы на автодороге «Урал» – Исаклы – Шентала на участке с км 12+600 по км 25+500. Общая протяженность ремонта 2019 года составила 12,9 км.

«Работы еще очень много. И по приведению в нормативное состояние дорог, и по внедрению современных технологий, которые позволяют увеличить долгосрочность строящихся, ремонтирующихся дорог… Только системная работа будет приводить к успеху и процветанию нашего региона», — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который держит на личном контроле ритмичность и качество выполнения задач по развитию дорожной сети в регионе.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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