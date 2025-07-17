В Самарской области по нацпроекту отремонтирована дорога-дублер двух федеральных трасс

87

В Самарской области завершен масштабный ремонт автомобильной дороги «Самара – Волгоград» – Красноармейское – Пестравка, которая является дублером двух федеральных трасс А-300 и Р-229 в направлении Саратова и Казахстана

Дорога протяженностью 68,7 км проходит по Красноармейскому и Пестравскому районам. С 2019 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведено 58,7 км трассы, оставшиеся 10 км между селом Красноармейское и деревней Арсентьевкойотремонтированы в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Самара – Волгоград» — Красноармейское — Пестравка соединяет южные районы области с Самарой и пользуется популярностью у водителей транзитного транспорта. Также трасса связываетмежду собой населенные пункты Пестравского и Красноармейского районов. Интенсивность транспортного потока по автомобильной дороге составляет 3,5 тысячи автомобилей в сутки.

В рамках дорожного ремонта на всем протяжении автомобильной дороги уложено новое дорожное полотно с использованием современной и прочной смеси из щебеночно-мастичного асфальтобетона, отремонтированы водопропускные трубы, благоустроены обочины, выравнен профиль дороги, проведено уширение до нормативных параметров.

Также выполнены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения – установлены барьерное и пешеходное ограждение, новые дорожные знаки, появились карманы для остановок общественного транспорта, пешеходные переходы, светофоры, нанесена дорожная разметка.

Более безопасными стали и участки дороги, проходящие сквозь населенные пункты: в Каменном Броде, Красноармейском и Пестравке появились новые тротуары и улично-дорожное освещение.Кроме того, приведены в нормативное состояние все мостовые сооружения, входящие в состав автодороги.

«Для местных жителей эта дорога имеет огромное значение. Она является ключевым маршрутом до города Самары, куда многие ездят на работу. Также по этой дороге регулярно ходят школьные автобусы. После проведенного ремонта качество дорожного покрытия значительно улучшилось, исчезли неровности и кочки», – говорит заместитель главы Пестравского района по строительству, архитектуре и развитию инженерной инфраструктуры Алексей Имангулов.

Ремонт дорог с учетом их социальной значимости и потребностей граждан, а также обеспечение безопасного движения через населенные пункты является одной из главных задач национального проекта, инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Самарской области с учетом поставленных целей будет отремонтировано более 230 км дорог, в том числе 190 км — регионального значения.