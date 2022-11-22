В Самарской области перевыполнили план работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

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В Самарской области завершили работы на объектах 2022 года, в рамках реализации дорожного нацпроекта, инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

По итогам года, в эксплуатацию ввели 92 объекта, протяженностью 318,52 км автомобильных дорог. Из них - почти 245 км региональных дорог, более 57 км – ремонт улиц в Самаре и 16 км – в Тольятти. В составе автомобильных дорог к нормативу привели 21 мостовое сооружение.

Впервые по нацпроекту отремонтировали дороги в Алексеевском муниципальном районе. Здесь, к нормативу привели более 32 км автомобильных дорог. В Кинель-Черкасском районе обновили более 30 км, в Кошкинском – 26 км, Безенчукском и Хворостянком – по 20 км.

Также продолжилась реализация важных инфраструктурных объектов.

Приступили к основным работам реконструкции участка, с 1,2 км по 7 км, автомобильной дороги Кинель-Богатое-Борское в Кинельском районе. Проектом предусмотрено расширение проезжей части дороги с 2-х до 4-х полос движения, устройство остановочных пунктов, искусственного освещения, организация пешеходных переходов и тротуаров. Завершить работы планируется до конца 2023 года.

В Самаре на год раньше срока открыли рабочее движение по двухуровневой автомобильной развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Развязка включает путепровод длиной в 575 метров и автомобильную дорогу протяженностью 1,2 км, по которым движение идет по 6 полосам – по 3 в каждом направлении. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2023 году году, после завершения работ по благоустройству.

Напомним, первоначально, в 2022 году планировалось привести к нормативу 51 объект, общей протяженностью 263,21 км. По итогам года, протяженность отремонтированных дорог составила 318,52 км. Достичь таких показателей удалось благодаря системной работе Правительства региона под руководством Губернатора Дмитрия Азарова по обеспечению опережающего финансирования на дорожное строительство из федерального бюджета. В текущем году Самарская область получила дополнительно 2 млрд 250 млн рублей на модернизацию региональных и межмуниципальных дорог.

Фото: пресс-служба правительства СО