В Самаре временно ограничат скорость движения на ряде участков дорог

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения временно – с 00:00 5 апреля 2022 года вводятся ограничительные меры (ограничение скоростного режима) на следующих участках улично-дорожной сети Самары:

- улица Земеца от улицы Победы до Заводского шоссе (в обоих направлениях), в том числе на путепроводе 139 км;

- проспект Карла Маркса от Ракитовского шоссе до улицы Алма-Атинской (в обоих направлениях);

- улица Алма-Атинская от проспекта Металлургов до Московского шоссе (в обоих направлениях);

- проспект Кирова от улицы Ветлянской до Заводского шоссе (в обоих направлениях).

Соответственно, будут установлены дорожные знаки: запрещающий знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч) и предупреждающий знак 1.16 «Неровная дорога».

Данные меры предпринимаются с учетом предписаний ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре.

По информации Департамента городского хозяйства и экологии, в дальнейшем для улучшения условий обеспечения безопасности движения дорожное покрытие на данных участках будет приведено в порядок – планируется выполнение работ по «карточному» ремонту, который станет возможным после старта дорожно-строительного сезона. То есть мероприятия начнутся сразу же после установления благоприятных погодных условий для производства работ таким методом, с использованием горячей асфальтобетонной смеси (когда постоянная положительная среднесуточная температура наружного воздуха достигнет +10 градусов С и выше), сообщает администрация Самары.

Фото из открытых источников