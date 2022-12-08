В Самаре продолжают работу по повышению безопасности дорожного движения

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В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самаре продолжают работу в направлении повышения безопасности дорожного движения.



В настоящее время реализация всех 80 инженерных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на 53 участках завершена, усовершенствована организация дорожного движения и на объектах, отремонтированных в рамках нацпроекта в текущем году.



В рамках выполненных работ по установке технических средств организации дорожного движения были выполнены следующие виды работ:

- введено светофорное регулирование на 7 участках (в том числе, на пересечении улиц Камчатской и Макаренко, Советской Армии и Дыбенко);

- обустроено 24 искусственных дорожных неровности, обеспечивающих снижение скорости движения при приближении к пешеходным переходам на 22 участках (например, на улице Лукачева – вблизи МБОУ "Школа №58");

- пересмотрен порядок разъезда на 19 регулируемых перекрестках: выделены отдельные фазы для движения пешеходов и левоповоротного движения транспорта.

Фото: администрация Самары