В Самаре продолжается приемка дорог, отремонтированных по нацпроекту 

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Работы по муниципальным контрактам на ремонт улично-дорожной сети городского округа Самара в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» находятся в завершающей стадии – они выполнены почти на 99%.

Вместе с тем, проведено значительное количество мероприятий по приемке объектов. Как при формировании плана ремонтных работ, так и в ходе их производства и инспектирования участков повышенное внимание уделяется тем, по которым имелись предписания ГИБДД и Прокуратуры, обращения жителей и общественных организаций, а также дорогам с интенсивным движением, в том числе общественного транспорта, с примыкающими объектами массового притяжения граждан и социальной инфраструктуры. В настоящее время, в преддверии 1 сентября, «в фокусе» – дороги, ведущие к образовательным учреждениям. Качество работ, соответствие параметров и наличие средств организации движения с целью обеспечения безопасности – в приоритете.

Специалисты отмечают, что приемка организуется не только в финале обновления улично-дорожной сети. Контроль осуществлялся на каждом этапе производства работ, начиная с фрезерования изношенного слоя покрытия. В дальнейшем проверялось качество асфальтобетонных смесей при отправке с заводов. Оценка давалась и непосредственно при доставке материалов на объекты, например, контролировалась температура смеси при укладке. Также следили за тем, чтобы основание дороги было сухим и полностью подготовленным. А через 2 дня после устройства нового дорожного полотна (на каждом отрезке площадью 4-6 тысяч кв. м) обязательной процедурой является отбор кернов. Образцы исследуются в лабораторных условиях на соответствие всем требуемым физико-механическим свойствам. Причем процедурой отбора занимаются не только подрядчики и представители МБУ «Дорожное хозяйство», но и надзорные органы, в частности, Прокуратура.

Так, сегодня был организован контрольный выезд на улицу Гагарина, которая является одним из самых протяженных объектов ремонта этого года (более 4,5 км от Московского шоссе до улицы Победы). Кураторы побывали на участке, ведущем на внутриквартальную территорию, где расположено МБОУ «Школа № 69 имени Героя Советского Союза А.С. Бойцова» с дошкольным отделением.

В числе основных дефектов, которые устранены в результате ремонта на средства дорожного нацпроекта, были просадки колодцев, колейность.

Сейчас приемка практически завершена.

«Это приемка фактически выполненных объемов, замеры по исполнительным схемам. Все – с точностью до сантиметра. Тут важна геометрия. Длину проезжей части замеряем с помощью курвиметра, ширину – специализированной рулеткой. Дорогу «разбиваем» на сектора, высчитываем площадь. Также используем рейку, чтобы промерить поперечный и продольный уклоны, оценить ровность полотна», – пояснил главный специалист МБУ «Дорожное хозяйство» Юрий Лазовский.

Минувшей ночью «зебра» появилась в районе Самарского государственного экономического университета на улице Советской Армии, которая в этом году также вошла в перечень ремонтируемых по нацпроекту. Применяемый термопластик обеспечит более долгий срок службы разметки. Она наносится как механизированным способом, так и вручную, но только после того, как тот или иной участок автодороги прошел приемку.

Фото: администрация Самары