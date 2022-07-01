В Самаре по улице Авроры началась укладка  верхнего слоя асфальтобетонного покрытия

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По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на участке улицы Авроры – от Промышленности до Аэродромной стартовала укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Новое покрытие появится на 37 тысячах квадратных метров автодороги. К ремонту улицы подрядная организация приступила еще в июне – в первую очередь дорожные бригады методом холодного фрезерования удалили изношенный слой покрытия, затем выставили люки смотровых и дождеприемных колодцев в проектные отметки.

Непосредственно перед укладкой происходит ряд подготовительных работ. Необходимо очистить основание от пыли и грязи, а также обеспечить сцепку с новым покрытием. Сам укладочный комплекс состоит из трех единиц техники – укладчика и двух катков. Немаловажную роль играют и КАМАЗы, которые непрерывно подвозят горячую смесь.

По состоянию на 1 июля с ремонтом покрытия в границах улиц Аэродромной до Промышленности подрядная организация справилась уже на 60%, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации