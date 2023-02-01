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В Самаре на контроле расчистка и сохранность дорог, отремонтированных на средства нацпроекта

1 февраля 2023 17:20
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По ночам в уборке задействуют порядка 190 единиц техники и 100 дорожных рабочих. Днем в расчистке всех городских территорий участвуют более 3 360 уборщиков.

Для обеспечения комфорта и безопасности передвижения по улично-дорожной сети Самары продолжается непрерывный контроль за состоянием участков во всех внутригородских районах. Особое внимание уделяется объектам, которые были отремонтированы на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Так, в прошлом году обновили проезд вдоль Самарской областной клинической больницы  имени В.Д. Середавина – от дома № 161 по улице Ташкентской до Московского шоссе. Протяженность данного участка составляет 450 метров. Привели в порядок покрытие проезжей части площадью 4 600 квадратных метров. Также были выполнены работы на инженерных коммуникациях – люки колодцев подняты на проектную высотную отметку. В настоящее время специалисты  пристально следят за состоянием дорожного объекта:  в частности, за ходом и результатом сезонной расчистки, сохранностью элементов улично-дорожной сети.

Бригада подрядной организации регулярно проводит уборку и на этом проезде.  Новый подрядчик (ООО “Конор”) в Кировском районе начал работать с 1 января текущего года.

Специалисты подчеркивают, что весь цикл сезонных мероприятий в рамках содержания должен выполняться не только своевременно и качественно, но и бережно – во время работы тяжелой техники дорожные службы не должны допускать повреждений покрытия, бортовых камней, а также элементов, относящихся к безопасности движения – дорожных знаков, ограждений, светофоров. При таком подходе дорога, преобразившаяся благодаря ремонту, прослужит как можно дольше, а подрядчику не придется за свой счет проводить восстановительные мероприятия.

По словам специалистов профильного ведомства, контроль качества проведения уборки по зимнему регламенту, в том числе на объектах, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», ведется постоянно.

За прошедшие сутки на площадки временного складирования в целом с улично-дорожной сети Самары доставили более 2 362 тонны снега.  С начала сезона транспортировали 115 354 тонны накоплений. По ночам в уборке задействуют порядка 190 единиц техники и 100 дорожных рабочих. Днем в расчистке всех городских территорий участвуют более 3 360 уборщиков, включая дворников. Для механизированных работ на участки обслуживания выводят около 280 машин.

Суммарно за январь-2023 выпало лишь 31,9 мм осадков, то есть 67,9% от месячной нормы. Однако, по прогнозам синоптиков, в феврале «небесная канцелярия» может взять «реванш». Уже в эту пятницу в Самаре ожидается снегопад.  Сейчас коммунальные службы, профильные предприятия благоустройства, подрядчики  активно вывозят накопления с обочин дорог и тротуаров, готовятся к возобновлению осадков.

 

Фото:   администрация Самары

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