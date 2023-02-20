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В Самаре на дорогах возобновили работы по аварийно-ямочному ремонту

20 февраля 2023 17:22
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В качестве поддерживающей меры.

Самарские службы благоустройства возобновили аварийно-ямочный ремонт дорожного покрытия. Сегодня трудились на улице Дачной в районе перекрестка с улицей Тухачевского, улице Урицкого и др.

Ремонтом охватят все районы региональной столицы. Специалисты поясняют, что локальные дефекты связаны как с постоянными перепадами температур, так и с эксплуатационными нагрузками на улично-дорожную сеть. При этом аварийно-ямочный ремонт – это первый и единственный вид сезонного ремонта, который возможен в установившихся погодных условиях. Для производства работ используется литая асфальтобетонная смесь, температура которой может составлять до +250 градусов Цельсия, что значительно превышает температуру обычной горячей смеси.

Преимуществом при работе с таким материалом является то, что вся жидкость из заливаемой выбоины выпаривается. Литая смесь разогревает покрытие и обладает достаточной прочностью, чтобы продержаться в течение гарантийного срока (до 1 года). Кроме того, при необходимости в процессе производства работ локации осушаются. Поэтому ни отрицательные температуры наружного воздуха, ни относительно сырая погода не являются помехами.

Перед заливкой рабочие подготавливают яму: обрубают края, стараются придать правильную геометрическую форму и совершают продувку через компрессы, тем самым избавляя локацию от влаги и выдувая всю грязь из подготовленной «мини-карты».

В работе задействуют подрядные организации: МП “Благоустройство”, которое несет ответственность за содержание дорог в 7 районах Самары, а также ООО “Экомед”  в Самарском районе и ООО “Конор” в Кировском районе.

В настоящее время только МП «Благоустройство» задействовало 4 установки, работающие по принципу термос-бункеров. В таких установках смесь перемешивается, поддерживается ее температура.

План ремонтных работ регулярно корректируется. В первую очередь, в соответствии с нормативами приводятся в порядок объекты, на которых зафиксированы глубокие ямы с острыми краями. Особое внимание также уделяется участкам с наиболее напряженным трафиком и маршрутам, по которым курсирует общественный транспорт. Кроме того, учитываются предписания надзорных органов и обращения граждан, поступившие и через социальные сети. Вся информация анализируется, после чего составляется план–задание предприятиям. Мониторинг состояния улично-дорожной сети продолжается непрерывно.

Сотрудниками МБУ «Дорожное хозяйство» также ведется контроль за производством работ и, прежде всего, за качеством смеси, выпускаемой в заводских условиях и подвергающейся лабораторным исследованиям. Все должно соответствовать ГОСТу. Берутся пробы материала и из специальной установки, которая прибывает по тому или иному адресу. Помимо этого, на местах производства ремонта специалисты следят за соблюдением геометрии и в целом за подготовкой локаций, за качеством и объемами работ, делают выводы о возможности их приемки.

Аварийно-ямочный ремонт – это лишь поддерживающая мера. Основные виды ремонта (работы горячим асфальтобетоном) на улицах города начнутся при определенных погодных условиях: главное – снег должен сойти, а температура воздуха должна быть не ниже +10 градусов Цельсия. Материал будут подвозить к участкам самосвалами, накрытыми пологами. В том числе, продолжится масштабное обновление методом больших «карт» в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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