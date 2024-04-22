В регионе в рамках капремонта дорог по нацпроекту запланировано благоустройство сельских территорий

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Национальным проектом «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, уделяется большое внимание развитию дорог на сельских территориях, так как от состояния дорожно-транспортной сети в селах напрямую зависит качество жизни местного населения. Зачастую жителям приходится преодолевать значительные расстояния, чтобы добраться к социально значимым учреждениям, поэтому важно обеспечить людям безопасный, комфортный и быстрый путь.

За последние пять лет реализации нацпроекта, с 2019 по 2023 годы, комплексное благоустройство дорог регионального значения со строительством тротуаров и улично-дорожного освещения проведено в 23 населенных пунктах Самарской области.

В 2024 году эта работа продолжится: благоустройство дорог с обеспечением всех необходимых средств безопасности дорожного движения начнется в черте 8 населенных пунктов Самарской области.

Так, в Кошкинском районе в рамках капитального ремонта дороги «Сергиевск – Челно-Вершины» - Кошки – Островка – Новое Фейзуллово – Маммыково – граница района благоустроят прилегающую к дороге территорию в черте села Новое Фейзуллово. В Ставропольском районе строительство тротуаров и улично-дорожного освещения вдоль региональных трасс предусмотрено в селе Жигули и поселке Луначарский. В Красноярском районе комплексный ремонт затронет населенные пункты Старый Буян, Украинка, Калиновка и Висловка.

В Хворостянском районе в рамках капитального ремонта дороги «Осинки – Хворостянка» - Прогресс» устройство улично-дорожного освещения и строительство тротуаров запланировано в поселке Прогресс. С просьбой о ремонте дороги жители поселка в прошлом году обратились к Президенту РФ Владимиру Путину, а в этом году ее включили в перечень объектов нацпроекта.

«Эта дорога является единственным выездом из поселка Прогресс в направлении сети дорог, ведущей к административному центру района, а также в областной центр - Самару. Так как в поселке расположена нефтеналивная станция, уже на протяжении 10 лет по ней передвигаются нефтевозы, от чего дорога пришла в неудовлетворительное состояние. Мы надеемся, что после ремонта дороги руководство нефтестанции решит вопрос с транспортировкой нефти с использованием трубопроводной инфраструктуры и их транспорт не будет разбивать новую дорогу», - говорит депутат собрания представителей Хворостянского района Дмитрий Найденов.

Дорогу планируется отремонтировать полностью – на протяжении 10 км. В рамках ремонта предусмотрены работы по замене дорожной одежды – устройству песчаного подстилающего слоя, щебеночного основания, нижнего и верхнего слоев дорожного покрытия.

Также предусмотрен ремонт водопропускных труб, устройство пересечений и примыканий, укрепление обочин. В целях обеспечения безопасности вдоль дороги на участке дороги протяженностью 1,8 км Также будут проведены работы по замену двух автобусных остановок, установке светофоров и пешеходного ограждения, нанесению разметки.

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