В регионе расширяют комплекс мер для повышения безопасности на дорогах

В Самарской области увеличивается количество мероприятий, направленных на снижение аварийности и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Основные направления этой работы, включая инженерные решения, профилактику и развитие медицинской помощи, были представлены в ходе круглого стола с участием представителей областной Госавтоинспекции и правительства региона.

По словам начальника управления Госавтоинспекции Самарской области Игоря Боброва, ключевыми причинами дорожно-транспортных происшествий в регионе остаются выезд на полосу встречного движения, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, неправильный выбор дистанции и нарушения на пешеходных переходах.

Ежегодно Госавтоинспекция и министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области проводят совместную работу по выявлению очагов аварийности и реализации комплекса инженерных мероприятий для устранения причин и условий совершения ДТП. Только в 2025 году на дорогах регионального значения выполнено более 330 целевых мероприятий, и эта работа будет продолжаться до конца года.

В числе конкретных мер – организация на 7 перекрестках региональных дорог выделенных полос для поворота налево, использование и совершенствование технологий контроля скоростного режима с применением камер автоматической фиксации, внедрение интеллектуальных систем управления дорожным движением. До конца года общее количество камер, фиксирующих правонарушения, в регионе превысит 1700 единиц.

Дополнительные меры безопасности предусматриваются в рамках ремонта дорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

«Помимо обновления дорожного покрытия, вдоль автомобильных дорог в этом году на территории 5 сельских населенных пунктов выполнено строительство тротуаров и устройство улично-дорожного освещения. Также дороги оснащаются средствами безопасности – пешеходными светофорами Т-7 с освещением на солнечных батареях, барьерными и пешеходными ограждениями, искусственными дорожными неровностями, дорожными знаками и современной разметкой», – сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.

Особое внимание по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева уделяется безопасности дорожного движения возле образовательных учреждений.

«В настоящее время Госавтоинспекция совместно с минтрансом Самарской области разрабатывает адресную программу по обеспечению безопасности пешеходных переходов с акцентом на школы и другие учреждения образования», – отметил Игорь Бобров.

Параллельно в регионе внедряются современные, нетрадиционные подходы. Так, по предложению Госавтоинспекции рассматривается возможность нанесения вибрирующей разделительной разметки для снижения риска выезда на встречную полосу. Также ведется работа по увеличению количества мест отдыха водителей и улучшению качества сотовой связи на автодорогах.

Глава региона уделяет большое внимание повышению качества оказания медицинской помощи при ДТП. Как рассказал начальник мобильного медицинского отряда Самарского областного центра медицины катастроф Евгений Михеев, в 2025 году на высокоскоростной трассе «Обход города Тольятти» открыт пятый в регионе трассовый медицинский пункт, что позволяет сократить время прибытия медицинских работников до места происшествия, оказания первой помощи и эвакуации пострадавших. Ежегодно в трассовых пунктах помощь получают более 550 человек.

Кроме того, в мае этого года на базе Тольяттинской городской больницы №4 открыто подразделение Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Мероприятия по совершенствованию экстренной медпомощи реализуются в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Открытие специализированного подразделения в Тольятти - важный шаг в этом направлении. Работа бригады экстренного реагирования в тесном взаимодействии с бригадами скорой медицинской помощи города Тольятти позволит увеличить доступность медицинской помощи и обеспечит готовность медицинских служб к угрозам развития чрезвычайных ситуаций.

Усилена работа в регионе и по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Министерство образования Самарской области совместно с ГИБДД ведет масштабную информационно-просветительскую работу среди родителей и учащихся.

Также ежегодно десятки тысяч школьников Самарской области принимают участие во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», которая позволяет в интерактивном формате пройти практические задания на знание правил дорожного движения.

Принимаемые меры уже демонстрируют положительный результат. Показатель транспортного риска (количество погибших в ДТП на 10 тысяч населения) в Самарской области, установленный региональным проектом «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», находится на пониженном уровне: по итогам 10 месяцев 2025 года его коэффициент составил 1,82 при прогнозном значении 1,98.



Фото: Минтранс Самарской области