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В региональном минтрансе подвели итоги реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 

6 февраля 2023 22:58
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Сегодня одной из приоритетных задач нацпроекта остается снижение аварийности на дорогах.

В региональном минтрансе подвели итоги реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги», приведенных в нормативное состояние в 2022 году.

На минувшей неделе прошло заседание регионального проектного офиса с участием представителей ГИБДД, департамента общественной безопасности Самарской области, администраций городских округов и представителей общественности.

Сегодня одной из приоритетных задач нацпроекта остается снижение аварийности на дорогах. К 2030 году показатели смертности в ДТП должны уменьшиться в 3,5 раза. Для достижения этой цели предусмотрены меры по обеспечению не только качественного покрытия, но и обустройству элементов дорожной инфраструктуры. 

«По итогам 2022 года на региональных дорогах мы наблюдаем снижение по количеству погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 33,9 %, по отношению к 2021 году. А это значит, что меры, которые мы предпринимаем в процессе ремонта и обустройства дорог, эффективны» — отметил Иван Пивкин, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области.   

Напомним, в Самарской области для обеспечения безопасности на объектах национального проекта в 2022 году установили 5 545 дорожных знаков, порядка 49,5 тысяч пог. м барьерного и более 4 тыс. пог. м пешеходного ограждений, 119 светофоров и 9,9 тыс. пог. м стационарного освещения. На проезжую часть нанесли свыше 893 тыс. пог. м разметки, а вдоль дорог обустроили более 11,2 тыс. пог. м тротуаров. Установили 49 остановочных пунктов маршрутных транспортных средств и обустроили 35 искусственных дорожных неровностей.

По итогам заседания участники приняли решение продолжить активную работу по реализации мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на объектах капитального ремонта и ремонта, проводимых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В рамках работы мобильных бригад, созданных совместно с УГИБДД, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, будет продолжена практика по выявлению аварийно-опасных участков, анализу каждого ДТП на автомобильных дорогах регионального значения с погибшими или ранеными и разработке краткосрочных и перспективных инфраструктурных мероприятий, направленных на снижение количества дорожных инцидентов.

Также по поручению главы региона регулярно в конце года проводится «Месячник безопасности дорожного движения» — наряду с рейдовыми мероприятиями ГИБДД в образовательных учреждениях проходят открытые уроки и занятия, направленные на изучение и закрепление правил ПДД.

 

Фото:    ru.freepik.com

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