В рамках ремонта трассы в Кинель-Черкассах прислушались к просьбам жителей

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В селе Кинель-Черкассы учли пожелания жителей при капитальном ремонте региональной трассы «Самара-Бугуруслан» - Кинель-Черкассы. Ремонтируемый участок дороги протяженностью 4,6 км проходит через все село и востребован не только у транзитного транспорта, но и у местного населения.

Дорожные работы здесь начались в конце февраля 2023 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В целях обеспечения безопасности дорожного движения помимо замены дорожного полотна вдоль трассы ведется строительство тротуаров, устройство новых опор освещения, устанавливаются искусственные дорожные неровности, а автобусные остановки оборудуются карманами для общественного транспорта. Также предусмотрена установка светофоров на Г-образных металлических опорах, пешеходного и барьерного ограждения.

По словам главы Кинель-Черкасского района Валерия Фролова, жители Кинель-Черкасс ждали ремонта дороги много лет. «Дорога связывает Кинель-Черкассы с другими поселениями района, с Сергиевским районом. Кроме того, ее использует транзитный транспорт для проезда на федеральную дорогу М-5 «Урал» с трассы «Самара-Бугуруслан». Здесь тысячи машин проходит ежедневно, и огромное количество жителей обращалось с просьбой о ее ремонте. Подрядная организация работает очень активно, нет ни одного дня простоя. Однако в проекте не учли ряд моментов, которые очень важны для жителей села», - отметил глава района.

Свои предложения по обеспечению более комфортного использования дороги жители Кинель-Черкасс озвучили 19 июня на встрече с министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иваном Пивкиным, по результатам которой он поручил подрядной организации принять во внимание их просьбы.

Сейчас дорожники проводят работы по увеличению радиусов съезда на одном из примыканий трассы, ведущему к востребованным торговым центрам. «Принято решение уширить примыкание с 4,5 до 6 метров, а радиусы входа и выхода до 8 метров», - говорит представитель подрядной организации Сергей Лященков.

Также подрядная организация уже выполнила устройство дополнительного водоотводного лотка в районе расположения старинного Храма в честь Вознесения Христова. «На прилегающей к храму территории каждую весну наблюдается скопление талых вод, поэтому нами по просьбам жителей дополнительно устроен водоотвод. При этом, если на всем протяжении дороги ширина водоотводных лотков составляет 0,5 метров, то здесь мы предусмотрели ширину в 1 метр. С жителями мы постоянно на связи, стараемся по возможности обеспечить подъезд к домам, занижая высоту бортового камня», - говорит представитель подрядной организации.

«Мы ждали ремонта дороги много лет. В прошлом году обратились с этой просьбой к губернатору, который посетил наш район и дал толчок реализации проекта ремонта. Проект очень интересный, многое делается для пешеходов, дорога преображается на глазах. Мы рады, что наши пожелания услышали», - говорит житель Кинель-Черкасс Геннадий Кульчихин.

В рамках общественного контроля объект посетил региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» Алексей Степанов, который отметил высокое качество дорожных работ.

«Для устройства верхнего слоя покрытия на этом участке дороги будет использована современная смесь ЩМА-16, которая хорошо себя зарекомендовала на высокоинтенсивных трассах и должна прослужить много лет. А оборудование трассы пешеходными переходами, освещением и другими элементами обустройства дороги обеспечит безопасность дорожного движения и пешеходов, и транспорта. Отмечу, что подрядные организации всегда стараются идти навстречу жителям в вопросах обустройства дороги, ведь они должны быть комфортными для тех, кто ими пользуется», - подчеркнул он.

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