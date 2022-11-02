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В Похвистневском районе ввели в эксплуатацию участок дороги Самара-Бугуруслан, км 158+000 - км 161+200.



Участок, расположенный в границах города Похвистнево, обеспечивает проезд общественного транспорта и выезд к границе с Оренбургской областью. А также, является частью опорной сети дорог Самарской области.



Специалисты укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы, восстановили кромки существующего покрытия и дорожную одежду, уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие.



Еще, в нормативное состояние привели два моста: через Суходол на км 159+885 и через реку Камышла на км 161+540.



Работы велись в соответствии с графиком, объект введен в эксплуатацию в срок.

Фото: скриншот видео