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В Похвистнево отремонтировали участок главной дороги

31 октября 2022 16:08
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Участок региональной дороги расположен в границах города Похвистнево, проходит по территории двух микрорайонов.

В Похвистневском районе Самарской области ввели в эксплуатацию участок дороги Самара-Бугуруслан, км 158+000 - км 161+200, отремонтированный на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Участок региональной дороги расположен в границах города Похвистнево, проходит по территории двух микрорайонов, обеспечивает проезд общественного транспорта и межмуниципальных маршрутов, выезд к границе с Оренбургской областью. Материал для ремонта дороги начали завозить в марте. К работам непосредственно на объекте приступили в апреле. Все работы велись в строгом соответствии с графиком, объект введен в эксплуатацию в срок по контракту.

Специалисты укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы, восстановили кромки существующего покрытия и дорожную одежду. Асфальтобетонное покрытие уложили двухслойное. Для нижнего слоя использовали крупнозернистый асфальт А 32 НН, а для верхнего – марки ЩМА-16 ВН. Эти виды стройматериалов хорошо зарекомендовали себя в процессе эксплуатации отремонтированных дорог.

Кроме того, в нормативное состояние привели два моста: через Суходол на км 159+885 и через реку Камышла на км 161+540.

Трасса Самара-Бугуруслан является одним из опорных направлений в сторону Оренбургской области, протяженностью 158,9 км в границах Самарской области и проходит через 5 муниципальных районов. На средства дорожного нацпроекта, с 2017 года в нормативное состояние приведено более 127 км (80% от протяжённости).

В текущем году регион получил дополнительно 2,25 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию дорожной сети, что позволило привести к нормативным требованиям 43,1 % дорог регионального и межмуниципального значения.

«Несмотря на все сложности, вызовы, с которыми пришлось сегодня столкнуться нашей стране и нашему региону, мы намереваемся в текущем году выполнить обязательства по реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, в том числе справиться со строительством дорожной инфраструктуры. Настроены сохранить взятые регионом опережающие темпы работ и выполнить поставленные задачи. От этого зависит развитие нашего региона и благосостояние жителей Самарской области», - подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время осенней рабочей поездки в Москву.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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