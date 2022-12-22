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В Красном Яре отремонтируют участок автодороги, по которому проходит школьный маршрут

22 декабря 2022 14:41
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Конструктивные слои дорожной одежды обновят методом холодной регенерации.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» большое внимание уделяется дорогам, ведущим к детским образовательным и досуговым учреждениям.

Так, в Красноярском районе Самарской области в 2023 году в нормативное состояние приведут участок автодороги Большая Раковка - Красный Городок, км 0 - км 4+250, по которому проходит школьный маршрут.

Конструктивные слои дорожной одежды обновят методом холодной регенерации, который заключает в себе фрезерование существующего покрытия, добавление в него щебня, перемешивание с цементом, битумной эмульсией и водой и последующую укладку полученной смеси. Это даёт так называемую «бетонную плиту», новое усиленное основание, за счёт чего увеличивается срок межремонтной эксплуатации дороги.

Кроме того, проектом ремонта автомобильной дороги предусмотрено уширение проезжей части, ремонт пересечений и примыканий, ремонт водопропускных труб, укрепление обочин и устройство двухслойного дорожного покрытия.

Для обеспечения безопасности дорожного движения установят сигнальные столбики, дорожные знаки, разметку нанесут термопластиком. Также обустроят три остановочных кармана, посадочные площадки из асфальтобетона и установят автобусные павильоны, пешеходный переход оборудуют автономной системой освещения на солнечных батареях.

Всего в 2023 году на средства нацпроекта в Самарской области в нормативное состояние планируется привести 14 участков автомобильных дорог, по которым проходят школьные маршруты, общей протяженностью 171 километр.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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