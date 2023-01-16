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В составе автомобильной дороги в нормативное состояние приведут два моста через реки Липовка и Кондурча.
В Кошкинском районе капитально отремонтируют дорогу до границы с Татарстаном
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В Кошкинском районе капитально отремонтируют дорогу до границы с Татарстаном

16 января 2023 17:32
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В составе автомобильной дороги в нормативное состояние приведут два моста через реки Липовка и Кондурча.

В Кошкинском районе Самарской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланирован капитальный ремонт автодороги «Сергиевск - Челно-Вершины» - Кошки» - Островка - Новое Фейзуллово - Мамыково - граница района. В составе автомобильной дороги в нормативное состояние приведут два моста через реки Липовка и Кондурча.

Участок протяженностью 28,75 км от автодороги «Сергиевск - Челно-Вершины» - Кошки» до границы с Татарстаном входит в опорную дорожную сеть Российской Федерации, обеспечивает межрегиональные и транзитные перевозки. Кроме того, направление обеспечивает выезд жителей приграничных поселков на региональную дорожную сеть, в административный центр село Кошки.

«Это важная для жителей района дорога. Здесь проходят школьные маршруты, по которым автобусы привозят детей в образовательные учреждения. Ни для кого не секрет, что немало жителей района именно по этой дороге проезжают в сторону ближайшего города - Нурлата. Ремонт этого участка позволит жителям ряда сел быстрее добираться до районного центра. А кроме того, именно по этой дороге едут транзитные пассажирские автобусы из Нурлата в Самару, проезжая через Кошки», - отметил Юрий Горяинов, глава муниципального района Кошкинский.

В соответствии с проектом проезжую часть расширят, обновят конструкцию дорожной одежды, обочины укрепят щебнем. Выполнят ремонт пересечений и примыканий, отремонтируют водопропускные трубы.

Учитывая, что дорога является маршрутом межрегиональных и межмуниципальных пассажирских перевозок, на ее протяжении устроят остановочные карманы, посадочные площадки из асфальтобетона и установят автобусные павильоны. Предусмотрены установка дорожных знаков, пешеходного и барьерного ограждения, светофоров, нанесение разметки термопластиком и другие меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Также обустроят наружное освещение и тротуар.

В составе участка дороги на двух мостах отремонтируют опоры, пролетные строения, сопряжения, водоотвод с проезжей части, и лестничные сходы, укрепят конусы.

Все работы должны быть выполнены в течение двух лет.

Задачи развития дорожной сети в регионе ставит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Организация, производство, качество работ на территории нашего региона достигло уровня, которого, наверное, не было никогда. Но это не значит, что нам нужно останавливаться на достигнутом. Работы еще очень много. И по приведению дорог в нормативное состояние, и по внедрению современных технологий, которые позволяют увеличить долгосрочность строящихся, ремонтирующихся дорог. И по развитию сферы стройматериалов, внедрению новых технологий, подготовки кадров. Только такая системная работа будет приводить к успеху и процветанию нашего региона», — убежден глава региона.

 

Фото:  ru.freepik.com

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