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В Безенчукском районе досрочно завершен ремонт автодороги Никольское – Купино – Толстовка – Звезда.



На участке с 9 км по 18 км специалисты заменили дорожное покрытие, установили дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное и пешеходное ограждение, нанесли разметку термопластиком.



Также, в составе автомобильной дороги к нормативу привели мост через реку Сухая Сарма и путепровод через железнодорожные пути.



В районе в прошлом году было отремонтировано 11 км, а в этом более 30 км.

Фото: департамент информационной политики СО