В Безенчукском районе досрочно завершен ремонт автодороги Никольское – Купино – Толстовка – Звезда.
На участке с 9 км по 18 км специалисты заменили дорожное покрытие, установили дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное и пешеходное ограждение, нанесли разметку термопластиком.
Также, в составе автомобильной дороги к нормативу привели мост через реку Сухая Сарма и путепровод через железнодорожные пути.
В районе в прошлом году было отремонтировано 11 км, а в этом более 30 км.
Фото: департамент информационной политики СО