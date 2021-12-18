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Армирующую 3D-георешетку для усиления дорожного полотна и продления сроков его эксплуатации изобрели ученые Ярославского государственного технического университета.
Ученые ЯГТУ изобрели способ продлить жизнь дорожного покрытия
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Ученые ЯГТУ изобрели способ продлить жизнь дорожного покрытия

18 декабря 2021 18:58
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Армирующую 3D-георешетку для усиления дорожного полотна и продления сроков его эксплуатации изобрели ученые Ярославского государственного технического университета.

Армирующую 3D-георешетку для усиления дорожного полотна и продления сроков его эксплуатации изобрели ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ). По словам создателей, новая разработка обеспечит высокую несущую способность дорог и позволит сэкономить на дорогих каменных материалах,передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Увеличение срока службы дорожного покрытия и снижение затрат на его содержание и ремонт, по словам специалистов ЯГТУ, в первую очередь достижимо за счет развития технологий армирования, использующих георешетки.

Один из главных недостатков существующих конструкций для армирования — плоское и тонкое поперечное сечение решетки, которая часто повреждается при укладке вышележащих слоев и преждевременно изнашивается при эксплуатации.

Ученые ЯГТУ создали новую модель армирующей 3D-георешетки, которая, по их словам, не имеет аналогов в мире и способна обеспечить высокое качество дорожного полотна. Разработка может применяться как в основании, так и в покрытии автомобильных дорог или экопарковок.

"На плоской решетке с квадратной ячейкой каменный материал располагается в хаотичном порядке, щебенка может попадать как внутрь ячейки, так и на места соединения. Треугольное сечение ребер нашей решетки способствуют попаданию частиц исключительно в ячейки, за счет шестигранной формы которых щебень укладывается максимально близко друг к другу и надежно фиксируется", — рассказал директор Института инженеров строительства и транспорта ЯГТУ Алексей Игнатьев.

Материалом для изготовления новых решеток может выступать вторично переработанный полиэтилентерефталат, а также традиционные полимерные и синтетические материалы георешеток. В зависимости от условий задачи, как объяснили ученые ЯГТУ, при изготовлении можно варьировать высоту решетки от пяти до 50 миллиметров, а размеры ячеек — от 40 до 300 миллиметров, что позволит частицам разной крупности прочнее усаживаться в ней.

"Треугольное ребро улучшает сцепление частиц и препятствует их проникновению в нижние слои. Широкое основание решетки уменьшает вдавливание в песчаный слой, а ее узлы защищены от расщепления минеральными частицами. Размер и форма ячеек обеспечивают высокое сцепление между слоями, предотвращая преждевременное разрушение асфальтобетона. При армировании основания дороги решетка препятствует расползанию частиц, а при армировании покрытия дает необходимую несущую способность", — объяснил Игнатьев.

В рамках программы правительства России "Приоритет-2030" научный коллектив намерен далее совершенствовать предложенную конструкцию и подготовить ее к выходу на рынок.

 

Фото:  pixabay

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