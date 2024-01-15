Сильная метель с ограничением видимости: в СО перекрыто движение еще по нескольким дорогам

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В настоящее время в Самарской области наблюдается сильная метель с ограничением видимости. По прогнозам синоптиков неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться в регионе и 16 января. Для уборки дорог регионального значения в данный момент задействовано 364 единицы снегоуборочной техники, в том числе 85 единиц - в Самаре.



В целях обеспечения безопасности дорожного движения закрыты снегозаносимые участки дорог с ограниченной видимостью:

- Ташелка - Тольятти - Димитровград;

- «Сергиевск - Челно-Вершины» - Кошки» - Нижняя Быковка - Белый Ключ;

- Белый Ключ – Спасское;

- Отрадный – Первомайский.



Кроме того, с 16.00 15 января до 8.00 16 января в связи с неблагоприятными погодными условиями по рекомендации ГИБДД введено ограничение для движения маршрутных транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, а также для организованных перевозок детей на автобусах по автомобильным дорогам Самарской области.



Также в указанный период времени введено ограничение движения для грузовых транспортных средств по автомобильной дороге Самара-Бугуруслан.



Просим водителей без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и быть предельно внимательными за рулем, сообщает пресс-служба минтранса СО.



Узнать актуальную информацию о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации по региональным трассам можно по телефону 268-41-41, по автомобильным дорогам федерального значения - 8(8412) 55-11-04.