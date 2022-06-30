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Самарским дорожникам представили высокотехнологичные битумные материалы

30 июня 2022 16:33
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В среду 29 июня, в региональном Минтрансе обсудили перспективы применения инновационных технологий и материалов в строительстве автомобильных дорог.

В среду 29 июня, в региональном Минтрансе обсудили перспективы применения инновационных технологий и материалов в строительстве автомобильных дорог.

Во встрече приняли участие руководители дорожно-строительных предприятий области. Совещание прошло в рамках реализации соглашения, подписанного на XXV Петербургском международном экономическом форуме - 2022 главой региона Дмитрием Азаровым и председателем Правления «Газпром нефти» Александром Дюковым об увеличение поставок в Самарскую область высокотехнологичной битумной продукции для строительства дорог, промышленных и жилых объектов.

Комплексное применение высокотехнологичных битумов и битумопроизводных обеспечивает качество и долговечность дорожного покрытия в условиях эксплуатации современных автомагистралей, при этом существенно сокращает сроки строительства и ремонта дорог.

«Наша продукция востребована практически во всех регионах России. Прежде всего это современные материалы: битумные и полимерно-битумные вяжущие, мастики, герметики, стыковочная лента для герметизации продольных швов и предотвращения образования продольных трещин на дорогах. Это защитно-восстанавливающие составы, которые наносятся на асфальтобетон и соответственно позволяют сохранить дорогу в нормативном состоянии 3 – 4 года. Это цветные составы, используемые для обустройства велосипедных дорожек и пешеходных зон, обеспечивающих безопасность участников дорожного движения», - рассказал Антон Горбатовский, руководитель направления «Газпромнефть – Битумные материалы».

Необходимо отметить, Самарская область является одним из лидеров дорожного строительства в стране и реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Использование современных технологий и материалов является обязательным условием участия в дорожном нацпроекте, обеспечивающим качество дорог.

«Новые технологии всегда интересны для дорожной отрасли. Многое из того, что нам коллеги рассказали, уже применяется в Самарской области в дорожной отрасли с 2012 года. Применение этих технологий влияет на долговечность работы дороги, на безопасность дорожного движения. Расширение сотрудничества с «Газпром нефтью» и обеспечение поставок современных высокотехнологичных материалов особенно актуально в настоящее время, для поддержки стабильной работы дорожной отрасли, достижения поставленных задач и целей нацпроектом», -  поделился Алексей Степанов, куратор регионального партийного проекта «Безопасная дорога».

В процессе обсуждения, участники встречи уделили особое внимание применению цветных защитных слоев дорожного покрытия.

По оценке министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, это направление очень актуально для развивающейся дорожно-транспортной велосети в городских агломерациях региона. 

«С учётом растущего велотрафика, особенно в Самаре, необходимо использовать новые композитные материалы и выделение цветом. Важно обеспечить безопасность всех участников дорожного движения и качество обустраиваемых велодорожек. Обязательно при проектировании будем привлекать наших активных представителей велосообществ и общественных экспертов», - заверил министр.

Благодаря договоренностям и заключенным соглашениям на ПМЭФ – 2022, внедрение новых технологий в дорожном строительстве Самарской области продолжится. 

 

Фото:   Минтранс СО

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