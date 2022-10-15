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Самарская делегация принимает участие в Х Международной специализированной выставке "Дороги"

15 октября 2022 19:24
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Самарская делегация во главе с председателем Правительства Самарской области Виктором Кудряшовым работает в эти дни в Казани.

Самарская делегация во главе с председателем Правительства Самарской области Виктором Кудряшовым работает в эти дни в Казани, на международной специализированной выставке-форуме "Дорога 2022".

Масштабное мероприятие традиционно проводится в преддверии Дня работников дорожного хозяйства при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации.

Выставка-форум "Дорога" — это крупнейшая в нашей стране отраслевая площадка, которая объединяет авторитетных международных экспертов и ключевых представителей дорожно-транспортного комплекса России из Министерства транспорта Российской Федерации, Росавтодора, ГУОБДД МВД России, органов исполнительной власти субъектов РФ. Также гостями мероприятия являются производители материалов и дорожно-строительной техники, представители науки и бизнеса.

Главная тема форума — реализация национального проекта "Безопасные качественные дороги" и пятилетнего плана дорожной деятельности. Согласно плану, до конца 2027 г. в России будет отремонтировано 110 тыс. км дорог, 650 мостов, построено и реконструировано более 4 тыс. км автодорог, ещё 3 тыс. км трасс расширят до четырех полос движения.

Участники форума обсуждают также темы, связанные с функционированием дорожной отрасли в условиях санкционных ограничений, развитием опорной сети автомобильных дорог Российской Федерации; развитием кадрового потенциала дорожной отрасли, транспортное образование, автотуризм и дорожный сервис.

Самарская область подготовила стенд, на котором представлены фото-, видео- и информационные материалы о реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Самарской области. Особое место отведено строительству моста через реку Волга в составе автодороги "Обход Тольятти" в составе транспортного коридора "Европа — Западный Китай" — проекту, который поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Посетителям стенда предлагается виртуальный тур по площадкам строительства знакового для региона объекта.

"Этот проект имеет колоссальное значение как для нашего региона в целом, так и для крупнейшей в стране нестоличной Самарско-Тольяттинской агломерации. Безусловно, только этим масштаб проекта не исчерпывается, он направлен на укрепление транспортных связей западных регионов страны с Казахстаном и Западным Китаем. Неслучайно обход Тольятти, который является частью международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай", включен в транспортную стратегию Российской Федерации, в стратегию пространственного развития, и сегодня это один из крупнейших проектов, который реализуется с использованием механизма государственно-частного партнерства.

Уже сегодня мы видим, что в Самарскую область активно приходят инвесторы, которые видят логистические преимущества нашего региона, связанные с доставкой грузов, товаров. Проект позитивно повлияет на развитие крупнейшего моногорода в стране — Тольятти, будет способствовать улучшению логистики таких крупных предприятий, как АвтоВАЗ, предприятия химической промышленности, ускоренному развитию особой экономической зоны "Тольятти", которая сегодня является одной из самых эффективных в стране.

Конечно, мост имеет и чисто практическое, прикладное значение — сегодня основной поток автомобилей по трассе М-5 в районе Тольятти идет по плотине Жигулевской ГЭС, это гидротехническое сооружение, оно не предназначено для таких больших нагрузок, есть и вопросы безопасности. С вводом обхода Тольятти все эти вопросы будут решены, и это значительно улучшит логистику в направлении Китая, в чем сейчас крайне нуждаются предприятия", — сообщил Виктор Кудряшов.

Символично, что итоговый день работы форума, 14 октября, стал днем открытия крупной транспортной развязки в Самаре, на пересечении улиц Ново-Садовая и Советской Армии. Старт запуску автомобильного движения по новой дороге дали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, который приветствовал участников церемонии в режиме видеоконференцсвязи из Казани. Развязка открыта на год раньше срока, как и целый ряд других объектов дорожного строительства, крупнейшие из которых — мост через реку Самара, продолживший ул. Фрунзе и соединяющий центр с Куйбышевским районом города, и новый мост через реку Сок в пос. Волжский Красноярского района области.

Председатель областного правительства подчеркнул, что задачу работать с опережением графика регион ставит перед собой и на перспективу, и ответил на вопрос о том, как удается завершать проекты досрочно.

"Это, в первую очередь, мощная федеральная поддержка, стабильное финансирование всех наших государственных программ, и профессионализм строителей, которые действительно умеют строить сложные объекты. Уже стало нормой для Самарской области, когда крупные и технически сложные объекты вводятся в срок намного раньше запланированного. Мы справляемся с поставленными задачами, и нам доверяют на федеральном уровне, мы никогда не подводим. Это становится основой для будущих инвестиций, увеличения финансирования дорожной деятельности в нашем регионе", — отметил председатель областного правительства, сообщает Sova.info.

 

 

Фото:  Фото: Виталий Шабинский/СОВА

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