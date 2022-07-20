С 21 июля будет перекрыто движение по автомобильной дороге Самара - Бугуруслан

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В связи с аварийным состоянием моста через реку Большой Кинель, расположенного на км 7+065 автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Самара - Бугуруслан (старое направление), с 21.07.2022 с 12.00 закроется движение по автомобильной дороге Самара - Бугуруслан (старое направление) на участке от примыкания автомобильной дороги Усть-Кинельский - Новый Сарбай - Урал - Муханово до км 8+335 (развязка на с.Богатое) посредством установки блоков и дорожных знаков.

Движение, в том числе общественного транспорта, будет организовано по основной дороге Самара-Бугуруслан, с заездом в пос. Усть-Кинельский, через транспортную развязку на 34 км.

Запрет движения ориентировочно продлится до второго полугодия 2023 года, сообщает пресс-служба Минтранса СО.



