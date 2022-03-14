С каких улиц Самары будут вывозить снег ночью

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В ночь с 14 на 15 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:



- Зеленая от дома № 12 по Калининградской,

- Кишеневская от пер. Молодежного до Молдавской,

- Маяковского от Самарской до Буянова,

- Волжский пр. от Ульяновской до Полевой,

- Ульяновская от Арцыбушевской до Самарской,

- Коммунистическая от Дачной до Московского шоссе,

- Подшипнковая от Лукачева до Революционной,

- Революционная от Подшиниковой до Мало-Московской,

- Третья просека от Ново-Садовой, перекресток Советской Армии /8-я Радиальная,

- Ново-Урицкая от ООТ до Авиационной,

- Антонова-Овсеенко от Карбышева до Советской Армии,

- Авроры от Гагарина до Дыбенко,

- Ново-Вокзальная от Мирной до пр. К. Маркса,

- Солнечная от Восьмой просеки до Седьмой просеки,

- Заводское шоссе от XXII Партсъезда до Гаражного проезда,

- Симферопольская от С. Лазо до Красноглинского шоссе.



В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!