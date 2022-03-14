С каких улиц Самары будут вывозить снег ночью

В ночь с 14 на 15 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Зеленая от дома № 12 по Калининградской,
- Кишеневская от пер. Молодежного до Молдавской,
- Маяковского от Самарской до Буянова,
- Волжский пр. от Ульяновской до Полевой,
- Ульяновская от Арцыбушевской до Самарской,
- Коммунистическая от Дачной до Московского шоссе,
- Подшипнковая от Лукачева до Революционной,
- Революционная от Подшиниковой до Мало-Московской,
- Третья просека от Ново-Садовой, перекресток Советской Армии /8-я Радиальная,
- Ново-Урицкая от ООТ до Авиационной,
- Антонова-Овсеенко от Карбышева до Советской Армии,
- Авроры от Гагарина до Дыбенко,
- Ново-Вокзальная от Мирной до пр. К. Маркса,
- Солнечная от Восьмой просеки до Седьмой просеки,
- Заводское шоссе от XXII Партсъезда до Гаражного проезда,
- Симферопольская от С. Лазо до Красноглинского шоссе.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!