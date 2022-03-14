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С каких улиц Самары будут вывозить снег ночью
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С каких улиц Самары будут вывозить снег ночью

14 марта 2022 16:42
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В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

В ночь с 14 на 15 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках: 
 
- Зеленая от дома № 12 по Калининградской, 
- Кишеневская от пер. Молодежного до Молдавской, 
- Маяковского от Самарской до Буянова, 
- Волжский пр. от Ульяновской до Полевой, 
- Ульяновская от Арцыбушевской до Самарской, 
- Коммунистическая от Дачной до Московского шоссе, 
- Подшипнковая от Лукачева до Революционной, 
- Революционная от Подшиниковой до Мало-Московской, 
- Третья просека от Ново-Садовой, перекресток Советской Армии /8-я Радиальная, 
- Ново-Урицкая от ООТ до Авиационной, 
- Антонова-Овсеенко от Карбышева до Советской Армии, 
- Авроры от Гагарина до Дыбенко, 
- Ново-Вокзальная от Мирной до пр. К. Маркса, 
- Солнечная от Восьмой просеки до Седьмой просеки, 
- Заводское шоссе от XXII Партсъезда до Гаражного проезда, 
- Симферопольская от С. Лазо до Красноглинского шоссе. 
 
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

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