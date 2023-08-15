Ремонт улицы Главной в Самаре соответствует всем требованиям приемки

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Общая протяженность всего обновляемого по нацпроекту участка по улице Главной, включая мост, составляет 1,36 километра, а общая площадь ремонта высокопрочной смесью последнего поколения – более 16,5 тысячи квадратных метров.

После укладки асфальтобетонного покрытия происходит несколько этапов проверки качества выполненных работ. По технологии взятия кернов на мосту, пробы берутся на подходах к нему, чтобы не допустить повреждения защитных слоев самой конструкции.

В ходе приемки представитель общественности, сотрудник МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» и представитель подрядчика выполнили замер асфальтобетонного покрытия, проверили его ровность. Как отметил главный специалист сектора контроля за ремонтом автомобильных дорог МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Артем Кистанов, рецептура асфальтобетонной смеси соответствует ГОСТу. Все показатели качества дорожных работ соблюдены подрядчиком.

Фото: администрация Самары