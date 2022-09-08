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Рабочая комиссия проверила ремонт автодороги Подъем-Михайловка – Богдановка - Алексеевка

8 сентября 2022 16:56
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Срок завершения всех работ по контракту 1 октября. 

Ремонтные работы на автомобильной дороге Подъем-Михайловка – Богдановка – Алексеевка, выполненные на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, проверила рабочая комиссия.

Масштабное обновление участка, с км 55+600 - км 70+600 протяженностью более 14 км, началось в апреле этого года, срок завершения всех работ по контракту 1 октября. 

«Выполнили фрезерование изношенного дорожного покрытия. Уложили два слоя асфальтобетонной смеси, довели обочины до норматива, выполнили уширение, полностью провели обустройство автомобильной дороги, нанесли разметку, установили автобусные павильоны с площадками, с полосами разгона, дорожные знаки, барьерное ограждения. Все приведено в соответствии с требованиями проекта. Из сложностей - погодные условия в начале сезона, которые действительно задержали. Но, потом все наладилось и к концу сезона вышли даже пораньше», - доложил Павел Алексахин, начальник производственного отдела подрядной организации.

Члены рабочей комиссии, в составе представителей министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, органов ГИБДД, подрядной организации и организации принимающей в эксплуатацию отремонтированный участок дороги провели визуальный осмотр на соответствие выполненных работ и готовность к вводу в эксплуатацию, в том числе мероприятия по обеспечению безопасных условий движения транспортных средств и пешеходов.

«Работы на объекте выполнены с опережением графика. Если сегодня будут выявлены какие-то недоделки, недочеты, то к следующему этапу, приемочной комиссии все замечания должны быть устранены, только тогда дорога будет введена в эксплуатацию. Особое внимание уделяем безопасности дорожного движения: барьерному ограждению, дорожным знакам, разметке, чтобы все удовлетворяло требованиям и соответствовало проектным значениям», - пояснила Оксана Волохова, куратор объекта, от регионального минтранса.

Отметим, этапу работы комиссии предшествовали лабораторные исследования и геометрические измерения характеристик дорожного покрытия, которые производятся, как заказчиком, так и самими подрядными организациями. 

Приведение дорог в нормативное состояние, внедрение современных технологий, подготовка кадров – задачи которые ставит глава региона Дмитрий Азаров. В текущем году в Самарской области обновят более 600 км автомобильных дорог в рамках региональных и федеральных программ, работы на большинстве объектов уже выполнены.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

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