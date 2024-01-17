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Продлено временное ограничение движения

17 января 2024 19:22
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Ориентировочное время окончания ограничения движения 09.00 18.01.2024.

От ФКУ «Поволжуправтодор» поступил Распорядительный акт в соответствии с которым с 20.00 17.01.2024 продлено временное ограничение движения для автобусов, маршрутных и большегрузных и транспортных средств на 8 участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения в 6 городских округах и 17 муниципальных районах:

1. М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск с 862 км по 1193 км (г.о. Сызрань, г.о. Жигулевск, г.о. Тольятти, г.о. Самара, м.р. Сызранский, м.р. Ставропольский, м.р. Волжский, м.р. Красноярский, м.р. Сергиевский, м.р. Исаклинский, м.р. Камышлинский);

2. М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск подъезд к г. Ульяновск с 296 по 328 км (м.р. Сызранский);

3. М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск подъезд к г. Самара с 0 км по 12 км (г.о. Самара, м.р. Волжский, м.р. Красноярский);

4. М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск подъезд к г. Оренбург с 29 км по 93 км (м.р. Волжский, м.р. Кинельский), в том числе старое направление с 94 км по 128 км (м.р. Нефтегорский, м.р. Алексеевский, м.р. Борский);

5. Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград с 17 по 47 км (м.р. Сызранский);

6. Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград с 0 по 61 км (г.о. Новокуйбышевск, г.о. Чапаевск, м.р. Красноярский, м.р. Кинельский, м.р. Волжский, м.р. Безенчукский);

7. Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск подъезд к г. Самара с 330 по 400 км (м.р. Елховский, м.р. Красноярский);

8. А-300 Самара–Большая Черниговка–граница с Республикой Казахстан с 23 по 195 км (м.р. Волжский, м.р. Большеглушицкий, м.р. Большечерниговский).

Ориентировочное время окончания ограничения движения 09.00 18.01.2024.

Также с 20.00 17.01.2024 продленовременное прекращение движения всех транспортных средств на участке км 93+000 - км 132+000 М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к г. Оренбург.

Ориентировочное время окончания ограничения движения 09.00 18.01.2024.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «112».

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