Продлено прекращение движения транспорта на участке автодороги федерального значения Самарской области

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По информации ФКУ «Поволжуправтодор» продлено временное прекращение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Самарской области:

- км 93+000 – км 126+000 М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к г. Оренбург.

Ориентировочное время окончания прекращения движения - до особого распоряжения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «112».