По ночам ограничат движение транспорта на участке дороги "Самара-Бугуруслан-Кинель-Кинель-Черкассы. Мост через р. Большой Кинель"

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Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области: с 18 апреля по 01 мая текущего года в Самарской области полностью закроют движение на участке автомобильной дороги в Кинель-Черкасском районе.

«Полное ограничение движения для транспортных средств в ночное время с 00.00 до 04.00 (Самарское время) будет вводиться в связи с капитальным ремонтом автомобильной дороги», — сообщили в региональном Минтрансе. Перекрытие трассы будет происходить на участке км 0 + 000 – км 4 + 592 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Самара-Бугуруслан-Кинель-Кинель-Черкассы. Мост через р. Большой Кинель».

Ограничения вводятся в часы минимальной транспортной нагрузки. Строители приложат максимум усилий, чтобы сократить временные неудобства, вызванные необходимостью проведения строительно-монтажных работ.