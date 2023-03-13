Ограничено движение для грузовиков на участке дороги Р-229 в Самарской области

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От ФКУ «Поволжуправтодор» поступил Распорядительный акт от 13.03.2023 № 56-Р «О введении временного ограничения движения», в соответствии с которым в связи с предаварийным состоянием моста через р. Малая Черная с 12.00 13.03.2023 введено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств на участке федеральной автомобильной дороги Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград (обводная г. Самара от автомобильной дороги М-5 «Урал» до автомобильной дороги Самара – Волгоград) с 44 по 45 км (м.р. Волжский).

Ориентировочное время окончания ограничения движения 01.00 31.12.2023.

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