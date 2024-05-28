Начат ремонт участка автомобильной дороги Похвистнево - Клявлино протяженностью 6 км

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В Похвистневском районе начат ремонт участка автомобильной дороги Похвистнево - Клявлино (км 5 - км 11) протяженностью 6 км.



Сегодня дорожники приступили к фрезерованию проезжей части, а в ближайшее время стартуют работы по уширению дороги для ее приведения в соответствие с нормативными параметрами.



В рамках ремонта также будут уложены выравнивающий и верхний слои дорожной одежды, проведен ремонт водопропускных труб. На объекте обновят барьерное ограждение, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.



Дорога является частью опорной сети Самарской области, поэтому входит в список приоритетных объектов нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

Фото: пресс-слуба Правительства СО