Я нашел ошибку
Главные новости:
Завершить строительство станции планируется к 2036 году. Основными участниками проекта станут «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление.
Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Китаем о создании Международной лунной станции
Сегодня дорожники приступили к фрезерованию проезжей части.
Начат ремонт участка автомобильной дороги Похвистнево - Клявлино протяженностью 6 км
Проект реализуется с 2022 года.  В нем  участвуют 99 медицинских подразделений населенных пунктов области (ФАП, ОВОП и ВА).
В минздраве СО обсудили развитие проекта по  дистанционному мониторингу состояния здоровья пациентов ФАПов
Осталось потрудиться на пешеходных переходах и локациях, где требуется разметка «Дети» – ее сделают вручную.
На автодороге по 9-й просеке специалисты уже нанесли 80% разметки
Центральный офис СКЦ расположен в Самаре, остальные – в Ульяновске, Сызрани, Уфе, Пензе и других городах в границах магистрали.
Социально-кадровый центр открыт на Куйбышевской железной дороге
"Работа кипит по всем нацпроектам, по всем задачам, поставленными Президентом. Готовятся предложения, разрабатываются комплексные планы достижения целей".
Дмитрий Азаров рассказал о работе по наполнению новых нацпроектов
Особый акцент академии этого года – повышение профессионального мастерства педагогических кадров.
В Самаре открывается XIV детская музыкальная академия стран СНГ
Александр Блошенко: "Мы видим запрос на образовательные треки от стран БРИКС"
Госкорпорация "Роскосмос", АО "Главкосмос" и Самарский университет им. Королёва планируют сформировать пул профильных учебных программ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.44
-0.25
EUR 96.24
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре на стадионе "Металлург" 1 июня пройдет фестиваль, посвященный Всероссийскому дню футбола
«Т Плюс» приняла участие в фестивале День прессы в Самаре
В Самаре состоится официальная церемония открытия выставки молодых дарований «Жигулевская палитра»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Начат ремонт участка автомобильной дороги Похвистнево - Клявлино протяженностью 6 км

28 мая 2024 22:06
219
Сегодня дорожники приступили к фрезерованию проезжей части.

В Похвистневском районе начат ремонт участка автомобильной дороги Похвистнево - Клявлино (км 5 - км 11) протяженностью 6 км.

Сегодня дорожники приступили к фрезерованию проезжей части, а в ближайшее время стартуют работы по уширению дороги для ее приведения в соответствие с нормативными параметрами.

В рамках ремонта также будут уложены выравнивающий и верхний слои дорожной одежды, проведен ремонт водопропускных труб. На объекте обновят барьерное ограждение, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

Дорога является частью опорной сети Самарской области, поэтому входит в список приоритетных объектов нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

 

Фото:   пресс-слуба Правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
На повестке – вопросы формирования новых национальных проектов «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».
28 мая 2024  16:45
Дмитрий Азаров принимает участие в семинаре-совещании по обсуждению новых нацпроектов
264
Дмитрий Азаров поздравил самарских пограничников с профессиональным праздником
28 мая 2024  11:36
Дмитрий Азаров поздравил самарских пограничников с профессиональным праздником
287
Самарская область будет развивать сотрудничество с регионами Узбекистана по новым направлениям.
27 мая 2024  16:49
Губернатор Дмитрий Азаров и Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов обсудили направления развития сотрудничества
2126
В последние годы регион укрепляет взаимодействие с дружественными странами, постоянно наращивая товарооборот.
27 мая 2024  14:44
Дмитрий Азаров принимает участие в государственном визите Президента России Владимира Путина в Узбекистан
691
Самарцы снова получили
27 мая 2024  12:39
Самарцы снова получили "липовые" предписания о поверке
586
Весь список