На улице Дачной в Самаре завершились работы по укладке покрытия

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Участок от Московского шоссе до улицы Чернореченской преобразился во всю ширину проезжей части на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги».



14 мая в дневную смену подрядная организация смогла приступить к укладке. Сухая и ясная погода позволила провести комплекс работ согласно всем требованиям и технологии.

Здесь использовалась ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Сейчас этот материал применяется на дорогах Самары достаточно широко – он устойчив к истиранию и образованию колейности. Также на проектную отметку было выставлено 39 смотровых колодцев инженерных коммуникаций. Перед укладкой были выполнены работы по фрезерованию изношенного покрытия, дорожные бригады очищали и продували основание, а также разливали битумную эмульсию.

Фото: администрация Самары