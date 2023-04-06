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На улице Береговой в Самаре началась укладка асфальтобетонного покрытия проезжей части

6 апреля 2023 18:08
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Это первый объект, который охватили ремонтом с самого начала дорожно-строительного сезона – работы стартовали в ночь на 1 апреля.

На улице Береговой в Кировском внутригородском районе перешли к следующему этапу ремонта – укладке асфальтобетонного покрытия проезжей части, которую по всей ширине приводят в нормативное состояние на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это первый объект, который охватили ремонтом с самого начала дорожно-строительного сезона – работы стартовали в ночь на 1 апреля.

«С основным спектром подготовительных работ подрядчик справился оперативно. После завершения фрезерования между проспектом Кирова и улицей Земеца, которое прошло на площади более 13 500 квадратных метров, высокопрочный асфальтобетон марки ЩМА-16 уже появился на одном из отрезков участка – устройство нового покрытия начали от перекрестка с улицей Земеца. Параллельно выполняется ремонт смотровых и дождеприемных колодцев, их на объекте порядка 70. Производится замена старых люков, решеток», – рассказал Юрий Лазовский, главный специалист МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство», которое контролирует ход работ круглосуточно, на всех его этапах.

Использование современных материалов и технологий – одно из требований при реализации дорожного нацпроекта. Отметим, что на объекте устанавливают новые люки, которые являются антишумными и антивандальными. Они с прорезиненным покрытием внутренней поверхности и обечайки, специальным внутренним замком. Такое решение заказчиком ремонта было принято, исходя из жалоб горожан и ресурсоснабжающих организаций на то, что постоянно идет воровство крышек, к тому же, со временем, после определенного срока эксплуатации, они начинают греметь. Теперь риск краж снизится. Также принимаемые меры повысят комфорт автомобилистов при проезде через участок, в том числе, за счет того, что результате ремонта люки будут на одной высоте с новым покрытием.

Толщина обновляемого верхнего слоя дорожного полотна по улице Береговой составляет 5 см. Узкофракционный кубовидный щебень в составе применяемой асфальтобетонной смеси обеспечит высокую надежность нового покрытия, гарантия на которое составит 5 лет.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: БДД Самара

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