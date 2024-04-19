На дороги Самары наносят разметку

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Мероприятиям, которые организуются для повышения безопасности дорожного движения, уделяется повышенное внимание. Одним из этапов приведения автодорог в нормативное состояние является нанесение линий горизонтальной дорожной разметки. В Самаре на автомобильных дорогах местного значения к обновлению разметки приступили около недели назад, когда установилась благоприятная погода. Работы приостанавливались только в период осадков и сразу после них. Для обеспечения качества требуется, чтобы дорожное покрытие просохло, прогрелось, а непосредственно перед нанесением разметочного материала дорожное полотно еще и тщательно очищают.

Сейчас бригады выходят на те участки улично-дорожной сети, где разметку нужно восстановить в рамках гарантийных обязательств. Прежде всего, работы организованы на опорных объектах дорожной инфраструктуры (улицах Авроры, Гагарина и др.). Трудятся и в историческом центре (на Волжском проспекте, улицах Молодогвардейской, Максима Горького, Чапаевской, Льва Толстого и других, включая примыкающие к площади им. В.В. Куйбышева). Знаковые локации, которые будут задействованы в проведении майских праздников, приведут в порядок в первую очередь.

Согласно контракту, заключенному Департаментом городского хозяйства и экологии, в текущем сезоне разметка будет наноситься также на проезжую часть вблизи учебных учреждений, на участки, фигурирующие в предписаниях надзорных органов, а позже – и на дороги, которые будут отремонтированы, в том числе в рамках профильного нацпроекта.

Предусмотрены все виды дорожной разметки: осевые линии, разделяющие транспортные потоки, стоп-линии на подъездах к светофорным объектам, разметка на пешеходных переходах и др.

Для обновления линий разметки в Самаре в последние годы используется в основном термопластик – износостойкий, долговечный материал. Он варится в специальных емкостях – котлах.

В текущем году, как и в прошлом, предусмотрено охватить разметочными работами порядка 120 тысяч кв. м дорог во всех внутригородских районах. Улиц, на которых требуется обновление разметки, около 400.

Качество работ контролируется на всех этапах.

Фото: администрация Самары