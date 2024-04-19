Я нашел ошибку
Главные новости:
Все участники конкурса получат дипломы, а его победители дополнительно будут награждены призами.
СОУНБ приглашает к участию  в конкурсе художественного чтения «Голоса фронта»
Предусмотрены все виды дорожной разметки: осевые линии, разделяющие транспортные потоки, стоп-линии на подъездах к светофорным объектам, разметка на пешеходных переходах и др.
На дороги Самары наносят разметку
Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".
В Самаре задержали двоих старшеклассников, пытавшихся совершить поджог вертолёта на аэродроме
За все время производства на главном конвейере АВТОВАЗа собрано около 5 млн. автомобилей семейства ВАЗ-2101 в разных модернизациях. 
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов АВТОВАЗа с 54-летием выпуска ВАЗ-2101
Особенность этой «Библионочи» – возможность для гостей встретиться с любимыми писателями и поэтами, пообщаться и обсудить интересующие вопросы, поделиться впечатлениями и эмоциями.
«Библионочь-2024»: самарцы встретятся с любимыми писателями
В настоящее время женщина задержана.
В Нефтегорске женщина убила своего сожителя  
Сотрудничество будет направлено на увеличение масштабов внедрения инновационных разработок на железнодорожном транспорте для развития научно-технологического потенциала Куйбышевской железной дороги.
КбшЖД и Фонд «Сколково» заключили соглашение о сотрудничестве в области инноваций
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +21, +23°С.
20 апреля в регионе пасмурно, без осадков, до +24°С
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.09
-0.23
EUR 100.53
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Начальник ГИБДД СО Юрий Некрасов принял участие в брифинге с представителями мотосообществ региона
Студенты самарского ВУЗа навели порядок в сквере «Экономистов»
В СОУНБ состоится великопостный концерт «Молитву пролию ко Господу»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

На дороги Самары наносят разметку

19 апреля 2024 21:58
119
Предусмотрены все виды дорожной разметки: осевые линии, разделяющие транспортные потоки, стоп-линии на подъездах к светофорным объектам, разметка на пешеходных переходах и др.

Мероприятиям, которые организуются для повышения безопасности дорожного движения, уделяется повышенное внимание. Одним из этапов приведения автодорог в нормативное состояние является нанесение линий горизонтальной дорожной разметки. В Самаре на автомобильных дорогах местного значения к обновлению разметки приступили около недели назад, когда установилась благоприятная погода. Работы приостанавливались только в период осадков и сразу после них. Для обеспечения качества требуется, чтобы дорожное покрытие просохло, прогрелось, а непосредственно перед нанесением разметочного материала дорожное полотно еще и тщательно очищают.

Сейчас бригады выходят на те участки улично-дорожной сети, где разметку нужно восстановить в рамках гарантийных обязательств. Прежде всего, работы организованы на опорных объектах дорожной инфраструктуры (улицах Авроры, Гагарина и др.). Трудятся и в историческом центре (на Волжском проспекте, улицах Молодогвардейской, Максима Горького, Чапаевской, Льва Толстого и других, включая примыкающие к площади им. В.В. Куйбышева). Знаковые локации, которые будут задействованы в проведении майских праздников, приведут в порядок в первую очередь.

Согласно контракту, заключенному Департаментом городского хозяйства и экологии, в текущем сезоне разметка будет наноситься также на проезжую часть вблизи учебных учреждений, на участки, фигурирующие в предписаниях надзорных органов, а позже – и на дороги, которые будут отремонтированы, в том числе в рамках профильного нацпроекта.

Предусмотрены все виды дорожной разметки: осевые линии, разделяющие транспортные потоки, стоп-линии на подъездах к светофорным объектам, разметка на пешеходных переходах и др.

Для обновления линий разметки в Самаре в последние годы используется  в основном термопластик – износостойкий, долговечный материал. Он варится в специальных емкостях – котлах.

В текущем году, как и в прошлом, предусмотрено охватить разметочными работами порядка 120 тысяч кв. м дорог во всех внутригородских районах. Улиц, на которых требуется обновление разметки, около 400.

 Качество работ контролируется на всех этапах.

 

Фото: администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Все участники конкурса получат дипломы, а его победители дополнительно будут награждены призами.
19 апреля 2024, 22:12
СОУНБ приглашает к участию  в конкурсе художественного чтения «Голоса фронта»
Все участники конкурса получат дипломы, а его победители дополнительно будут награждены призами. Общество
106
Особенность этой «Библионочи» – возможность для гостей встретиться с любимыми писателями и поэтами, пообщаться и обсудить интересующие вопросы, поделиться впечатлениями и эмоциями.
19 апреля 2024, 18:47
«Библионочь-2024»: самарцы встретятся с любимыми писателями
Особенность этой «Библионочи» – возможность для гостей встретиться с любимыми писателями и поэтами, пообщаться и обсудить интересующие вопросы,... Общество
203
Сотрудничество будет направлено на увеличение масштабов внедрения инновационных разработок на железнодорожном транспорте для развития научно-технологического потенциала Куйбышевской железной дороги.
19 апреля 2024, 18:32
КбшЖД и Фонд «Сколково» заключили соглашение о сотрудничестве в области инноваций
Сотрудничество будет направлено на увеличение масштабов внедрения инновационных разработок на железнодорожном транспорте для развития... Новости компаний
185

В центре внимания
За все время производства на главном конвейере АВТОВАЗа собрано около 5 млн. автомобилей семейства ВАЗ-2101 в разных модернизациях. 
19 апреля 2024  19:17
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов АВТОВАЗа с 54-летием выпуска ВАЗ-2101
274
В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса.
19 апреля 2024  10:04
В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса
221
с 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
18 апреля 2024  12:29
С 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
690
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
18 апреля 2024  12:17
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
411
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
18 апреля 2024  10:04
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
403
Весь список