Конструктивный диалог: перед ремонтом путепровода по улице Земеца проходят консультационные встречи

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В 2023 году с наступлением дорожно-строительного сезона в Самаре начнется ремонт путепровода «139-й километр», проходящего через улицу Земеца.



В связи с этим продолжается серия консультационных встреч. Детально разбираются все вопросы, сопряженные с ремонтом путепровода.



Так, горожане, особенно заводчане, попросили рассмотреть вопрос о возможности обустройства пешеходной дорожки по грунтовому участку вдоль железной дороги, по которой можно было бы кратчайшим путем выйти к объектам промышленности.

Однако, главный вопрос встречи касался изучения транспортных потоков, организации путей объезда путепровода, который предстоит полностью закрыть на несколько месяцев ремонта, и работы маршрутов общественного транспорта.

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Фото: администрация Самары