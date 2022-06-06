К работам по нацпроекту приступили на всех объектах региональной дорожной сети

143

1 апреля в Самарской области официально стартовали дорожные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. На сегодняшний день к работам приступили на всех участках региональной дорожной сети. Общее выполнение работ на объектах, которые приведут к нормативу по нацпроекту - составляет 35%.

В высокой степени готовности, от 60 до 90% несколько искусственных мостовых сооружений в составе автомобильных дорог, в Сергиевском, Кинель – Черкасском, Клявлинском и Шигонском муниципальных районах. Всего, в текущем году, запланировано привести в нормативное состояние 21 объект мостовых сооружений, общей протяженностью 947,41 пог.м.

Также активно, работы развернулись на самых протяженных участках автомобильных дорог регионального значения: Подъем-Михайловка-Богдановка-Алексеевка с 55,6 км по 70, 6 км и Кошки - Большая Романовка - Ерандаево - Андреевка - граница Татарстана, с 0 км по 26,15 км. На этих трассах, строительная готовность приближается к 60%. Выполнены работы по фрезерованию верхнего слоя изношенного дорожного покрытия и укладывается выравнивающий слой. На всех объектах дорожного ремонта этого года будут использоваться строительные материалы в соответствии с новым ГОСТом.

Продолжаются работы на капиталоемких объектах:

- готовится к досрочному вводу в эксплуатацию Самарский мостовой переход, 2 этап. Срок по контракту – октябрь 2022 года. Рабочее движение открыли в декабре 2021 года;

- строительство двухуровневой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской армии, готовность 60%;

- реконструкция, а/д Кинель-Богатое-Борское протяженностью 7 км, готовность 10%.



Отметим, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров регулярно проводит встречи на федеральном уровне, добиваясь дополнительного финансирования из федерального бюджета на ремонт и строительство дорог.

«Работа в регионе организована на высоком уровне, и это отмечается на уровне Правительства Российской Федерации. Неслучайно из года в год мы получаем поддержку из федерального бюджета, - подчеркнул Дмитрий Азаров, на недавно прошедшем совещании у главы государства. - На протяжении целого ряда лет регион выполняет взятые на себя обязательства. Именно это позволяет опережающими темпами приводить в порядок все дорожное хозяйство, выделять колоссальные средства».

В апреле этого года из резервного фонда РФ в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» Самарской области выделено 2 млрд 250 млн рублей, что позволит привести в нормативное состояние дополнительно 113 км, и довести показатели состояния автомобильных дорог регионального значения до 44,4 % при плановом 41,53%, дорог Самарско-Тольяттинской агломерации до 75%.

Фото: департамент информационной политики СО