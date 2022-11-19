Хуснуллин сообщил о надвижке всех поврежденных пролетов автомобильной части Крымского моста

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Строители завершили надвижку всех четырех поврежденных пролетов автодорожной части Крымского моста. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишут "Известия".

«На правой стороне автодорожной части заменили четыре пролета. Первый и второй пролеты уже находятся в проектном положении, на них ведутся работы по устройству деформационных швов. Третий и четвертый пролеты тоже в ближайшее время будут опущены в проектное положение, и начнем следующий этап работ», — написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Он также опубликовал фото, на которых можно увидеть процесс строительных работ.

В Telegram-канале правительства России уточняется, что уже на следующей неделе все пролетные строения займут свое проектное положение. Ожидается, что потом специалисты начнут восстановление поврежденных инженерных систем.

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Кроме того, в следующем месяце на этом участке уложат два слоя асфальтобетона, смонтируют барьерное ограждение и нанесут разметку, после чего движение по правой стороне автодорожной части будет восстановлено, уточнили в кабмине.

Фото: t.me/mkhusnullin/ИЗВЕСТИЯ