ГИБДД СО информирует о временном полном ограничении движения для транспорта

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Управление Госавтоинспекции информирует участников дорожного движения о временном полном ограничении движения для транспортных средств.



В целях обеспечения безопасности дорожного движения и не допущения возникновения заторовых ситуаций ФКУ «Поволжуправтодор» информирует о полном ограничении движения для транспортных средств:

- с 23:00 02 апреля 2024 года до 00:30 03 апреля 2024 года (Московское время) на участке км 303+000 - км 305+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к г. Ульяновск;

- с 01:30 до 03:00 (Московское время) 03 апреля 2024 года на участке км 303+000 - км 305+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к г. Ульяновск;

- с 04:00 до 05:30 (Московское время) 03 апреля 2024 года на участке км 303+000 - км 305+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к г. Ульяновск в связи с проведением работ по демонтажу/монтажу верхних ферм П-образных опор на участке км 303+000 - км 305+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, подъезд к г. Ульяновск, в Самарской области.



Госавтоинспекция просит участников движения с пониманием отнестись к временным ограничениям, быть взаимовежливыми и соблюдать требования Правил дорожного движения! Пожалуйста, выбирайте маршрут движения заблаговременно с учетом осложнения дорожной обстановки!