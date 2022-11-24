Федеральную трассу М-5 «Урал» и Промпарк «Новосемейкино» соединит новая дорога

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Федеральную трассу М-5 «Урал» и строящийся центр омниканальной торговли «Вайлдберриз» на территории промпарка «Новосемейкино» соединит новая дорога. Проект строительства дорожного объекта обсудили на совещании под руководством первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Старт строительству центра обеспечения омниканальной торговли компании Вайлдберриз в Самарской области в августе 2022 года дали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор компании Вайлдберриз Татьяна Бакальчук.

Центр будет располагаться в индустриальном парке «Новосемейкино». Открытие логистического хаба позволит ускорить доставку товаров до конечного потребителя, создать в регионе 10 000 новых рабочих мест, а местные предприниматели смогут нарастить свои продажи в сегменте интернет-торговли и оптимизировать затраты на логистику. Это будет один из крупнейших центров в стране, его площадь составит 100 000 квадратных метров. Завершить строительство планируется в конце 2023 года. В центре омниканальной торговли Самарской области будут идти приемка, сортировка и хранение товаров.

Соглашение о создании центра было подписано на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в 2021 году. Причем для его размещения Самарская область была выбрана не случайно. Рассматривались несколько вариантов, после чего был выбран подходящий с точки зрения транспортной доступности, а также обеспеченности инфраструктурой и трудовыми ресурсами вариант в одном из индустриальных парков области.

Строительство центра омниканальной торговли – один из крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых в Самарской области в текущем году.

Обеспечение наилучших условий для ведения бизнеса является безусловным приоритетом в работе Губернатора Дмитрия Азарова и Правительства региона. Инвесторам предоставляется в регионе широкий комплекс мер государственной поддержки, который включает в себя, в том числе, обеспечение транспортной доступности, совершенствование дорожной инфраструктуры.

В настоящее время в Самарской области одновременно ведется строительство и реконструкция порядка восьми дорог к новым предприятиям, которые начали или готовятся начать свою работу в рамках реализации инвестиционных проектов. Это, в частности, подъездная автомобильная дорога к заводу по производству сыра в Тольятти (ООО «КАРАТ-Тольятти»), кольцевая развязка Поволжского и Обводного шоссе (производство входных металлических дверей ООО «Феррони Тольятти»); выезд с ул. Промышленной на ул. Утевскую (индустриальный парк «Преображенка»), обустройство дополнительной парковочной площадки технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» и многие другие.

Не станет исключением и строящийся центр Вайлдберриз. Неподалеку от объекта возведут кольцевую развязку и дорогу-примыкание. Участники совещания обсудили различные варианты финансирования строительства дороги, которая соединит трассу М-5 с новым логистическим центром, вопросы оформления земельных участков и разработки проекта. В качестве одного из механизмов финансирования рассматривается выделение субсидии из областного бюджета.

«Механизмы известны, вопрос будем решать. Объект серьезный, это часть транспортной развязки М-5, контроль за технологиями строительства будет обеспечивать министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, у которого есть для этого необходимый опыт и компетенции», – заключил Виктор Кудряшов.

Фото: пресс-служба правительства СО